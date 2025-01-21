中國鋼鐵生產過剩 最糟時刻還未結束

隨著房市低迷導致的內需下滑，以及由建設與國家投資驅動的擴張年代告終，中國鋼鐵業的痛苦加劇。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國鋼鐵仍生產過剩，雖然去年產量微降，但連續五年超過十億公噸。隨著房市低迷導致的內需下滑，以及由建設與國家投資驅動的擴張年代告終，中國鋼鐵業的痛苦加劇，渣打銀行分析師John Chen指出，「中國鋼鐵業最糟的時刻尚未結束，幾乎所有的鋼鐵廠正在淌血」。

中國研究公司「我的鋼鐵」（Mysteel）預測，至二○三○年，中國的鋼鐵產量將降至九億噸以下；然而，根據彭博的基本預測，中國鋼鐵消費量將從二○二○年的逾十億噸，降至二○三○年不到八億噸，最糟情況更將暴跌至五．二五噸。

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隨著鋼鐵廠難以維持現金流與獲利，相關預測可能加速今年企業整併。中國國家統計局數據顯示，去年該產業多數時間處於虧損，至十一月，整體債務攀升至五．一兆人民幣（約二十二．八六兆台幣）創新紀錄。「我的鋼鐵」分析師Yu Chen表示，規模較小的民營鋼鐵廠衝擊最大，因為它們主要生產建築鋼材，因此更容易受房市危機影響。

儘管鋼鐵業對中國的經濟貢獻逐年下降，不過，法國外貿銀行（Natixis）駐香港經濟學家吳卓殷估計，二○二三年該產業規模仍達中國國內生產毛額（GDP）的五．七％，這意味對一些省份，包括鋼鐵第一大省河北的經濟成長將有所影響。

Frontier Commodities分析師雷博（Martina Reber）說：「如果中國鋼鐵業再度遭遇寒冬，一些地方政府的狀況或許格外嚴峻，河北已明顯承受壓力。」唐山是河北鋼鐵重鎮，鋼鐵生產占該城經濟五十％，但去年前十月，唐山的鋼鐵業虧損達三十一億人民幣，為表現最差產業。

中國鋼鐵出口也面臨下滑，因進口國家祭出關稅、擴大反傾銷措施；在中國國內，儘管製造業者與車企的用量有助抵銷房市疲軟，但無法完全填補缺口。上海弘則研究分析師Jinshan Xie說：「房市必須穩定下來，才有望看到鋼鐵需求或生產觸底。」

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