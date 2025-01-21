比亞迪虛胖 淨負債估達1.45兆元

根據香港會計諮詢公司GMT Research統計，截至去年六月三十日，比亞迪真實淨負債應達3230億人民幣。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕根據香港會計諮詢公司GMT Research統計，中國電動車一哥比亞迪對營運資金的融資依賴，已掩蓋其狂飆的債務水準。曾對中國恆大集團財務狀況示警的GMT指出，儘管成長快速的企業以債務推動擴張的手段十分常見，但比亞迪顯然「沉迷於」供應鏈融資。

該機構近日報告指出，經調整以反映因售出或借入資金而從資產負債表中扣除的應收帳款，以及將帳款支付期限逾九十天的超長應付款項視為負債，截至去年六月三十日，比亞迪真實淨負債應達三二三○億人民幣（約一．四五兆台幣）；而比亞迪自稱，截至去年中，淨負債僅二七七億人民幣（約一二四一億台幣）。

請繼續往下閱讀...

GMT分析師史蒂文森（Nigel Stevenson）說：「無論結構如何，這顯然是一種融資形式或隱性債務；比亞迪使用花招，將這些負債偽裝成營運資本的一部分。」

隱性債務使投資人難以掌握比亞迪實際的財務狀況，而缺乏比亞迪所謂的「其他應付款項」細節則是GMT的核心疑慮，該金額從二○二一年底的四一三億人民幣膨脹至二○二三年底的一六五○億人民幣。

史蒂文森指出，相關數據可能包含供應鏈融資，即供應商若支付一定費用，將可提早收到帳款，否則將等待一段長時間才能拿到款項。依據美國法規，企業必須揭露相關訊息，以協助評估此類融資對負債、現金流與流動性風險的影響。

比亞迪二○二一年推出Dilink系統，以管理其供應鏈融資，至二○二三年，比亞迪開出約四千億人民幣本票，這個與金融機構合作成立、並讓比亞迪供應商管理其應收帳款的平台，已引發威脅供應商本身財務的疑慮。

彭博彙編的數據顯示，二○二三年比亞迪平均需二七五天才支付供應商，遠長於全球其他車企的四十五至六十天支付週期。特斯拉全球副總裁陶琳說，該公司基本上九十天內付款給供應商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法