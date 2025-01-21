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TV面板需求熱絡 面板廠過年趕工出貨

2025/01/21 05:30

農曆新年不歲修趕工出貨，1月大尺寸電視面板續漲2～4美元。（記者陳梅英攝）農曆新年不歲修趕工出貨，1月大尺寸電視面板續漲2～4美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕集邦科技（TrendForce）昨日發布1月下旬面板報價，該公司研究副總范博毓指出，中國以舊換新政策延續至2025年，帶動電視面板需求熱絡，其中又以超大尺寸需求最佳，面板廠為趕工出貨，預期農曆新年期間將不會進行歲修。

大尺寸TV面板漲2～4美元

范博毓説，進入1月，TV備貨需求仍然相當穩定，甚至傳出偏光板產能供給出現缺口，使面板廠更有底氣調漲TV面板價格，預估1月32吋與43吋將上漲1美元、50吋持平、55吋漲1美元，至於大尺寸面板因為需求較好，65吋一口氣漲價2美元、75吋漲3美元、85吋漲4美元。

顯示器、筆電面板持平

顯示器面板部分，范博毓觀察到，第一季顯示器面板需求大約與去年第四季持平，意味著整體需求雖在底部，但沒有更差，且由於電視面板價格開始起漲，產能排擠的問題可能再度浮現，顯示器面板需求有機會朝更好的方向發展，面板廠也更有空間維持價格穩定，並伺機尋求價格調漲的機會。惟現階段買賣雙方對於面板價格維持穩定並無太大歧見下，預估1月的顯示器面板價格仍將持平。

在筆電面板上，受到關稅議題發酵的影響，去年12月起，部分品牌客戶就開始增強備貨，但因川普就任後的實際政策方向仍不明朗，多數面板廠價格策略仍以維持穩定為主，即使部分品牌客戶短期內需求增強，但對3月後市況抱持觀望，仍須視川普後續政策而定，多數品牌客戶現階段選擇按兵不動，預估1月的NB面板價格仍以持平為主。

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