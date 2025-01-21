強化能源戰略合作 台達電微電網進軍菲國

泰達電總裁張財星（右後1），執行長鄭安（右後2），東南亞業務副總裁David Leal（右前1）與WEnergy Global團隊簽署合作備忘錄。 （台達電提供）

攜手新加坡永續能源系統供應商WEnergy Global

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠台達電（2308）聚焦東南亞能源轉型市場，持續開創新的商業模式與業務，台達電攜手新加坡永續能源系統供應商WEnergy Global簽署戰略合作備忘錄（MOU），進軍菲律賓設置區域性離網型微電網，作為雙方推動能源韌性與永續轉型踏出重要一步。

台達電此次與WEnergy Global形成聯盟，將提供旗下能源管理系統、電池儲能解決方案，結合對方在離網型微電網領域的設計與部署能力，分階段打入菲律賓市場，雙方首先鎖定巴拉望（Palawan）部署16個離網型微電網，為超過3萬名偏遠地區居民提供電力。

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菲律賓觀光部台灣分處指出，巴拉望省總面積約1.7萬平方公里，是該國面積最大的省分，當地人口數約90萬，總計擁有1768座島嶼，森林、紅樹林面積覆蓋率將近60%，與都市地帶比較，開發程度相對不高。

台達電準備導入當地的離網型微電網，適用於偏僻山區、海島、無電地帶等場域，透過吸收綠色能源，將能量傳輸至充放電控制器，再經由蓄電池組、離網型逆變器、直流負載和交流負載等設備供應電力，後續看好WEnergy Global在東南亞的品牌聲譽，有助於集團進一步助攻綠能擴大使用範圍。

台達電轉投資的泰達電執行長鄭安表示，台達電將整合多重複雜技術，打造先進解決方案以滿足市場需求，可望為巴拉望當地社區、產業帶來具有變革性的效益，除了提升居民生活品質，同時促進商業活動成長，持續致力於提升去中心化的區域性能源解決方案技術與商業潛力。

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