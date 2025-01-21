盤勢分析》川普就任 台股停看聽

川普上任首日的行政命令，將成為本週金融市場的重要指標。（美聯社）

美股四大指數上週五同步收紅，且輝達執行長黃仁勳為台灣AI供應鏈站台，電子大廠緯創（3231）昨股價一馬當先，率領台灣AI概念股重啟攻勢，BBU（電池備援模組）概念股噴出、矽智財族群強漲，可惜台積電（2330）上檔壓力沈重，僅以平盤作收，加權指數終場上漲118.74點，收在23266.82點，成交量縮至2799億元。

三大法人昨合計買超逾139.15億元，其中外資買超91.6億元、投信買超23.28億元、自營商買超24.27億元；外資台指期淨空單昨增加2858口，累積外資期貨淨空單約3.47萬口。

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PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，根據近10年統計，不論是農曆年封關日或春節紅盤日，上漲機率皆高達8成，開紅盤日平均漲幅達1.03%，看好今年在AI帶動下，有利台灣電子產品出口成長，投資人不妨汰弱留強，持有優質成長股與防禦股過年。

台新投顧副總黃文清指出，這次封關期間休假高達9日，美股變數仍多，包括川普就任後關稅等政策，另有美國重要科技大廠財報發布，建議高持股的投資人稍微降低持股。

統一證券指出，川普上任首日的行政命令將成為本週金融市場的重要指標，上週五美股收紅，顯示美國民眾對川普上任偏樂觀看待，加上台股技術線型已見止跌訊號，有利指數向上進攻。（記者卓怡君）

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