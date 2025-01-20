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〈財經週報-投資觀點〉全球資金湧入 你的資產配置有美股嗎？

2025/01/20 05:30

美股高達21,000多檔、展現出其獨特的吸引力，為台灣投資人重要選項。（彭博）美股高達21,000多檔、展現出其獨特的吸引力，為台灣投資人重要選項。（彭博）

■孫成保

別缺席！全球投資人聚焦美國股市

隨著川普再度入主白宮，投資市場迎來了新的機遇與挑戰，美元在全球經濟中的地位依然穩固，匯率波動相對有限，對於台灣投資人來說，今年進行美元資產配置是一個重要的策略性考量，全球投資者的眼球及資金皆聚焦美國，再從資產配置的角度來看，美股高達21,000多檔、分布人工智慧（AI）、半導體和綠色能源、社群媒體各類產業，展現出其獨特的吸引力，且美國有較大機率實現軟著陸，加上目前持續為貨幣寬鬆的循環，後續美股表現不看淡，而AI長期趨勢與展望仍佳、科技股長多趨勢不變，因此財務體質健全的美股股票確實為台灣投資人重要選項。

「股息再投資」以息養股擴大複利效應

參與美股投資可透過國內券商以複委託的方式直接購買最為簡單，「下單手續費」是最主要的成本，因為投資人若透過海外券商申購美股，提醒一般多有入金、出金費用，這些是國內券商所沒有收取的。台灣投資人如何在波動中尋求穩健成長，並抓住潛在的高回報機會，是今年投資規劃的關鍵議題，建議有興趣的投資人，多留意美國股票或市值型ETF，皆適合作為定期定額長期投資，並建議投資人善用「股息再投資」，長期複利效果發揮下放大資本利得的機會，加快累積財富的速度。

台股封關後 複委託仍可交易

1月22日為台股農曆春節前最後交易日，封關後證券商的複委託仍可交易至1月27日，投資人1月27日後可透過預約單方式下單，2月3日則為台股開盤日，各項複委託交易也恢復正常，建議對美股有興趣的投資人透過專業財務顧問分析，選擇符合自己理財策略的投資組合，包含投資組合中結合成長型、防禦型標的，或是選擇投資ETF，像是美股的各類大盤指數，尤其目前普惠金融的推廣，低門檻即可開始定期定額投資美股，再搭配「美股定期定額股息再投資」功能，對投資人相當友善，最後，投資是一場長跑而非短跑，祝福投資朋友新的一年，都能審慎規劃、穩健前行，讓資金的每一步都走向成功，新的一年有一個嶄新的開始。

（作者為凱基證券經紀暨財富管理通路處主管）

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