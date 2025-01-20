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〈財經週報-投資觀點〉川普效應將使美股在整理後再次上攻

2025/01/20 05:30

註︰過去三年ISM製造業指數走勢，資料來源︰BLOOMBERG。註︰過去三年ISM製造業指數走勢，資料來源︰BLOOMBERG。

■陳泓睿

川普勝選再次成為美國總統，讓美股在11月雄起，可是進入2024年12月份卻再陷入了整理，特別是12月18日FOMC後Fed釋出了偏鷹派降息的訊號，更是重擊市場信心，時序進入2025年，市場又聚焦在經濟狀況良好恐怕使Fed擔心通膨反彈而不降息等等消息，深恐這些消息會使已經不便宜的美股暴跌；筆者卻認為今年上半年行情應該不會如目前市場所擔心的那樣糟，主要原因還是因為川普的政策方向。

首先，現在地球上應該沒有人不知道川普上任後會馬上重啟貿易/關稅大戰，即使在真正加稅前他可能會裝模作樣一下先進行個301調查，但大方向應該是確定的，而加的關稅多數會由消費者買單造成物價上漲，那麼美國的消費者會怎麼做？我相信大多數人應該都會選提前消費/換機，這也會促使廠商提前拉貨、囤貨，最直覺的觀察就是低落很久的ISM製造業指數從11月開始高角度揚升，已經接近50的榮枯線。其次則是川普一直大力強調他要削減聯邦預算赤字，照川普重要盟友馬斯克在2024年底的訪談中提到，2024年美國的債務利息支出達1.12兆美元，而2022年時這個數字才7千多億美元而已，是什麼原因讓美國的利息支出在僅僅兩年內爆增？就是Fed升息了，拉高了美國的融資成本！也就是說只要Fed多降幾碼息，美國的聯邦赤字馬上就會見到改善，那麼有干擾Fed利率決策前科的川普會容忍Fed在通膨彈升都還沒成真前就不降息嗎？

美股上半年會超漲 投資人不需悲觀

筆者研判近日指數的回檔在1月底FOMC會議前結束的機會很高，接下來在Fed可能繼續降息及美國人提前消費拉動經濟欣欣向榮，再配合特斯拉的自動駕駛技術今年可望正式獲批上路、CES展上NVDIA執行長黃仁勳擘劃的AI遠景等等利多，可望刺激美股展開新一輪的上攻，今年上半在美股過度超漲前投資人都不用對股市悲觀。

（作者為永豐金證券商品行銷部策略分析師）

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