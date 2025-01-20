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〈財經週報-投資觀點〉抱股也抱權 過年好放心

2025/01/20 05:30

台股除節期間休市，國際市場可能出現波動，投資人應提前做好規劃。（資料照）台股除節期間休市，國際市場可能出現波動，投資人應提前做好規劃。（資料照）

■蘇逸貞

台股將在114年1月22日封關，1月23日至2月2日期間休市，連假期間國際市場可能出現波動，投資人應提前做好規劃。特別是因台股採T+2交割制度，封關日前的交易需注意交割安排，避免股款交割與資金使用之間出現差異。針對是否持股過年，建議投資人根據自身風險承受能力調整持股及槓桿比例，甚或加入避險工具以降低風險。

台股春節休市 投資權證降低封關期間風險

權證作為靈活的槓桿交易工具，能有效協助投資人在春節期間進行風險管理，投資人可在休市前布局加權指數或對應之個股認售權證，對沖潛在多頭部位風險，降低國際市場波動對資產組合帶來的影響。由於現行臺灣權證發行人於權證報價基礎大多採交易日進行評價，亦即台股休市期間，權證的時間價值僅扣除1~3天不等（各權證於時間價值計算方式可能有所差異，確切資訊請詳各權證公開銷售說明書或洽詢各權證發行人），相當於用少許的避險成本，即可獲得整個封關期間的避險效益，讓投資人安心過好年。

認購（售）權證是掛牌商品，並於證券市場進行交易，具備槓桿性質且開立一般證券帳戶即可交易，是相當便利且資訊易於取得的金融工具。此外，權證的交易稅僅賣出金額的千分之一，較低的交易成本也適合作為投資人短線交易工具。證券商同業公會權證知識專網「權證懶人包」提供基礎及進階的權證知識，以淺顯易懂的圖文解說及各類影片進行教學，將權證知識專網加入我的最愛清單並時時瀏覽，一起成為權證贏家。權證為高槓桿投資工具，投資人於交易前應詳閱產品說明及相關風險，投資含有風險，投資人應視自身屬性並謹慎為之。

（作者為法國興業銀行臺灣權證主管）

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