〈財經週報-投資趨勢〉川普2.0股市波動加劇 布局債券增強防禦力

川普上任後，將有諸多的不確定性，市場’預測，聯準會2025年可能只降息1碼。（法新社）

■黃韻潔

川普2.0時代即將來臨，加徵關稅的政策將成為擾動市場的因子之一。上任後，儘管會對市場造成不確定性、通膨回升及長期可能拖累經濟等負面影響，但川普美國獨強的概念，也有機會產生短期增加需求、刺激經濟及資金回流美國等正面影響。

全球經濟2025年仍會呈現溫和成長

根據市場預估，若川普上任後調高關稅，可能在短線上會推升美國通膨；若出現全面調高關稅的極端狀況下，對全球經濟將會有所衝擊，但此情況機率較低，2025年全球經濟仍會呈現溫和成長。

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川普貿易保護政策，導致市場情緒緊繃，造成資金湧入美國尋求避險，使美元走強，中長線是否還可以走強，得觀察美國後續經濟成長動能、赤字規模是否擴大、以及政策落實效果而定。

公司債波動低 可加進投資組合

全球主要股市近二年維持多頭行情，川普上任在即，股市波動可能會加劇。因此，建議投資人布局股市之際，也應將納入低波動策略，將債券資產加進投資組合當中，而投資等級或非投資等級公司債是相對看好的資產。

由於川普上任後將有諸多的不確定性，芝加哥利率期貨預測，聯準會（Fed）2025上半年都會按兵不動，全年可能只有1碼的降息幅度，甚至開始有聲音認為會重啟升息步調；但根據目前美國經濟情勢研判，聯準會重啟升息的機率偏小。

美國10年期公債殖利率來到4.7%，疫情後的高點為4.99%，當時市場在美國基準利率升至5.5%後，市場擔憂仍會再次升息；如今基準利率已降至4.5%，且多數僅擔心降息幅度縮減，降轉升的預期仍是少數，研判殖利率突破4.99%機率相對低。

高殖利率+Fed降息 進場好時機

美國公債殖利率走升，使美國投資級債殖利率跟著升高。根據統計，當投資等級公司債殖利率回升至5%以上時，未來1、2、3年平均報酬皆為殖利率小於5%時進場的2倍；搭配現在是降息循環，投資人更可把握當前時機進場。

建議投資人視目前投資組合、對信用與利率風險的承受能力，決定布局投資等級債還是非投資等級債。美國投資等級債利率風險較高，但承擔的信用風險較低，多數投等債發行人的信用評級較高，經濟波動時違約風險較小，適合尋求穩定資本保值的投資人。

即使降息速度放緩，投資等級債對利率敏感度較高，當利率下行時，其價格仍可因存續期效應而上漲，提供一定的資本增值機會。

而非投資等級債雖然利率風險低，但與股市相關性、信用風險也較高，通常非投等債提供更高的票息，對於追求收益的投資人特別有吸引力，適逢風險承擔較高且願意追求高收益的投資人布局。

（作者為瀚亞投信產品投資策略部主管）

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