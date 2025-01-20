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〈財經週報-國際市場展望〉就業及物價數據出爐 美殖利率出現回檔空間

2025/01/20 05:30

美就業市場較原先市場預期來得強勁，市場預期聯準會Fed今年將降息2次。（彭博）美就業市場較原先市場預期來得強勁，市場預期聯準會Fed今年將降息2次。（彭博）

■林永祥

近期美國陸續公布去年12月經濟數據。物價方面，12月生產者物價指數（PPI）年增3.3%，低於市場預期的3.5%；12月核心PPI年增3.5%，低於市場預期的3.8%；12 月 消費者物價指數（CPI）年增 2.9%，符合市場預期；核心CPI年增3.2%，稍低於市場預期的3.3%。就業市場方面，12月非農就業人口新增職位回升至25.6萬，遠高於預期的16.5萬；失業率跌至4.1%，低於市場預期的4.2%。

依上述可見，物價保持合理增長，暫時未見通膨壓力升溫，同時美國就業市場保持穩健，甚至較原先市場預期來得強勁。受此影響，最新1月16日芝加哥商品交易所Fed Watch資料，預期聯準會（Fed）今年將降息2次，每次各1碼，上半年降息1碼機率接近9成，年底再降息1碼機率接近5成。但值得注意的是，當前市場對降息步伐的預測變化劇烈，容易根據定期發布的物價及就業數據作調整，成為當前股債市場波動的主要因素之一。

美降息步伐 可能因為經濟數據而有放緩

美債方面，去年12月10日至今年1月15日，美國十年期公債殖利率持續飆高，最高來到接近4.8%，一舉超越了去年4月份的高點，但在1月16日發布物價數據後，美國公債殖利率略微滑落。從聯準會12月點陣圖來看，美國降息循環仍將持續到2026年甚至2027年，短期不會重回升息循環，惟市場認為降息步伐可能因為經濟數據而有放緩。

對於債券投資者來說，當前美國殖利率已經來到短期高點，預測近期有向下回落可能，然而美國勞動力市場及物價壓力暫時不支持美債殖利率大幅回落，使得債券資本利得空間相對有限。綜合來看，當下債券投資需要同時考慮債券收益率及資本利得，適當控制存續期限並投資於企業債會是比較好的選擇。

美股方面，美國三大指數自去年12月至今經歷小幅下跌，普遍回檔5%左右，中間跌破季線但現在重回半年線。中長期來看，美國經濟保持韌性，就業市場維持健康發展，同時川普政策預計將進一步釋放美國經濟活力，我們對美股樂觀有信心。但短期來看，市場從原先對於衰退的擔憂，轉為因經濟表現強韌而被迫暫停降息的擔憂。在此種情況下，我們認為美股短期回檔反而是中長期布局的時機。

美股AI族群是上攻題材 選擇投資市值型ETF比較好

惟須注意的是，2023年至今美股AI族群成為大盤上攻主要題材，主要受惠於四大雲端服務供應商（CSP）在AI訓練用伺服器的需求，但目前四大CSP的語言模型僅於開發階段，尚未順利進入商業化，並延伸至下游運用。未來四大CSP的AI語言模型能否順利進入商業化，是AI族群能否保持高成長動能的關鍵。建議美股投資者避免過度聚焦特定題材，通過市值與流動性篩選美國股票，投資於市值型ETF會是比較好的選擇。

（作者為永豐投信投資長副總經理）

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