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〈財經週報-台股盤勢解析〉台積電法說現利多 台股須留意春節封關風險

2025/01/20 05:30

台積電1月16日法說釋放利多，2024年營收2.89兆元，2025全年資本支出預期為380億~420億美元。（資料照）台積電1月16日法說釋放利多，2024年營收2.89兆元，2025全年資本支出預期為380億~420億美元。（資料照）

■周書玄

隨著川普即將於美東時間1月20日就任，其主要政策之一的關稅將是近期左右市場最重要的關鍵因素之一，並且根據美國最新公布數據，12月非農就業人數增25.6萬人，失業率為4.1%，兩項數據均顯示美國就業市場強勁，經濟前景看好，不過也使得市場預期聯準會（Fed）降息次數將下調，連帶影響股市表現。

然台股近期重頭戲就屬上週1月16日台積電法說，台積電於2024全年締造2.89兆元營收，年增率達39.5%，創下歷史新紀錄，並且2024年第四季毛利率高達59%。

AI科技持續強勁 台股供應鏈持續受惠

台積電（2330）在2024年全年資本支出為約298億美元，而在2025全年資本支出預期為380億~420億美元，若以中間值400億美元來看，超過3成增長，其中在支出佔比中，7成用於先進製程技術，剩餘部分則鎖定在特殊製程及先進封裝、測試及光罩。

而資本支出擴增代表AI智能前景持續看好，美國科技龍頭對於先進製程與先進封裝需求持續強勁，並將同時帶動台股供應鏈齊鳴，像是半導體、封裝設備廠…等將是2025重點受惠族群。

不過在台積電法說利多同時，仍須留意川普就任後關稅政策，以及拜登提出的晶片禁令所影響後續的AI晶片需求變化，同時GB200組裝不順導致出貨量降低問題，也是2025年AI展望的一大挑戰。

年關將至 留意法人資金動向

近期看好類股可鎖定半導體、光網通、高速傳輸、運動休閒，並在操作策略上宜避開高波動及高本益比股票， 同時年關將至，外加美元強勢而亞幣走弱，因此在1月22日封關前外資恐會因降低風險而撤離資金，投資人仍須留意外資法人動向。

（作者為富蘭克林華美基金經理人周書玄）

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