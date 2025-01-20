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〈財經週報-寵物商機〉高齡化、少子化催生陪伴需求 寵物商機高速成長

2025/01/20 05:30

高齡化、少子化催生陪伴需求，帶動寵物商機高速成長。（資料照）高齡化、少子化催生陪伴需求，帶動寵物商機高速成長。（資料照）

記者鄭琪芳／專題報導

近5年寵物相關產業概況近5年寵物相關產業概況

隨著高齡化與少子化趨勢愈發明顯，催生「陪伴」需求，國人飼養寵物數量逐年增加，帶動寵物商機高速成長。根據財政部資料，2023年寵物相關產業家數達8,847家、5年成長36.4%，銷售金額達417億元、5年大增56.9%，增速加快；其中，以從事寵物週邊商品買賣最多，家數占5成1、銷售額占近8成4。

國人常見寵物類型為犬、貓，也就是很多人口中的「狗兒子」、「貓兒子」。根據農業部寵物登記統計，2024年底犬貓合計登記數量已達251萬隻（登記數減掉除戶數），其中犬為145萬隻、貓為106萬隻。若觀察各年登記數量，近年寵物犬登記數在10萬隻上下，貓登記數量則逐年增長，並於2021年開始超過當年犬登記數，反映國人飼養寵物的偏好有所改變。

寵物相關產業 銷售額5年大增56.9%

若按農業部家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，2023年全國推估家犬數為148萬637隻，較2021年增加19%；全國推估家貓數為131萬1,449隻，較2021年大增50%。換言之，不論登記數或推估數，家貓的增幅均大於家犬。

由於國人飼養寵物持續增加，而且許多飼主將寵物當成自己的小孩，花錢不手軟，寵物相關產業家數及銷售額也持續成長。根據財政部統計，2023年寵物相關產業家數達8,847家，與2018年的6,486家相較，5年成長36.4%；寵物相關產業銷售額則達417億元，與2018年的265.8億元相較，5年成長56.9%，增速加快。

財政部指出，寵物相關產業中，以從事寵物週邊商品買賣（含寵物服裝及其飾品配件批發、寵物用品批發、寵物用品零售、寵物飼品零售）最多，2023年營業人家數達4,544家、占51.4%，銷售額更達349億元、占83.7%，與2018年的銷售額216.7億元相較，5年成長6成1最明顯。

寵物週邊商品買賣 家數及銷售額最多

相較之下，2023年寵物照顧服務產業（含獸醫服務、寵物殯葬、寵物照顧及訓練）營業人為2,377家、銷售額28.7億元，與2018年的1,516家及18.1億元相較，5年大增56.8%及58.6%。不過，財政部表示，由於市場漸趨成熟，寵物照顧服務產業家數及銷售額成長速度有趨緩現象。

另外，財政部指出，寵物食品業者登記家數也逐年成長，自2018年的642家增至2022年3,286家，累計成長逾4倍，主要來自個人業者；自2019年起，個人業者家數占比已逾公司行號，2022年更升至6成4，除反映產業需求外，應與部分飼主投入市場經營有關。

而截至2023年2月，申報寵物食品上架數量達4.2萬筆，其中約8成屬公司申報，2成為個人，兩者型態不同。觀察寵物食品適用對象，仍以犬貓為最大宗，兩者合計占上架食品數的9成8，其中適用犬的食品數量達2.9萬筆，略高於貓的2.4萬筆，而適用對象為鼠、兔、鳥等食品數量則較少。

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