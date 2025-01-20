〈財經週報-寵物商機〉減輕醫療費負擔 寵物險投保攻略

當家裡的毛小孩生病，面臨龐大醫療支出時，能透過保單分散風險。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

對飼主而言，飼養寵物最大的負擔就是醫療費用，產險業者指出，寵物險雖是綜合性商品，最主要的部分還是「醫療費用補償」，占整體賠款金額的95%。當家裡的毛小孩生病、面臨龐大醫療支出時，能透過保單分散多少風險，關鍵在於保單的理賠次數、單次理賠限額、自付額等限制，隔年若要續保，前一年的理賠次數，則會影響隔年保費。

雖然目前有4家產險公司承保寵物險，因為都採用公版保單條款，因此投保的基本限制，例如僅限已植入晶片、屬於「玩賞」、「伴侶」的貓、狗可投保，不包括繁殖用、獵獸用、醫學用途狗貓。投保年齡限制在2個月至未滿8歲。毛小孩投保前雖無須健檢，但也都有「等待期」的限制。

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寵物險非健保 注意理賠限額及自負額

至於產品設計則略有差異，首先是「理賠限額」，包括單次門診、住院、手術的理賠金額上限，以及保險期間（1年）內，門診、住院、手術的理賠次數限制，還有保險期間內的醫療險理賠總額。有的保單1年內僅可申請一次住院、1次手術，有的則達2或3次，但次數愈高、單次理賠限額愈高，自然年繳保費也愈高。

其次是「自負額」，例如有的保單設定單次理賠的自負額為「損失金額的30%」，有的則限定自負額為每次「損失金額的20%」；換言之，若單次門診就醫花了1,000元，飼主只能獲得700至800元的理賠。

產險業者指出，寵物沒有健保，所以沒辦法像國人一樣，大病小病都有健保給付，許多飼主仍認為，買了保險就是要用，像全民健保一樣，但公版寵物險上架後，某些醫療行為被排除在外，無法獲得理賠，希望讓飼主了解，保險不是萬能，但有需要時，例如遭遇重大疾病重大手術，「一定會用到」。

舉例來說，若一張保單的每次門診最高2,000元、期間最多3次，住院及手術均為每次最高3萬元，一年內最高6萬元，但保險期間內累積最高醫療賠償限額為12.6萬元。也有保單單次住院最高1.6萬6元、單次手術最高8萬元，保險期間理賠上限為12.8萬元，端視飼主想要一次可以賠較高，還是想要分次賠。

此外，自負額的規定也影響單次理賠金額，部分保單會依不同族群設定不同費率，且不同年齡費率不同，甚至響應政府政策，有結紮的貓狗可獲得醫療險減費，或是限定前1年度無理賠，隔年可減費，但前1年若理賠次數較多，隔年可能加費，飼主可多加比較。

飼主更須留意「等待期」規定，投保首年被保險寵物疾病的等待期為30日，癌症、膝蓋骨異位、髖關節發育不良、椎間盤突出、心臟疾病、腎臟疾病、癲癇、糖尿病或甲狀腺疾病之的等待期為90日，投保後在等待期內因「疾病」就醫、死亡，無法獲得理賠。

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