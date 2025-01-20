〈財經週報-寵物商機〉毛孩經濟夯 寵物險欲振乏力

寵物險因為一些因素，導致投保率、簽單保費大幅降低。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

2024年1至11月 4大寵物險統計

養寵物的家庭愈來愈多，養寵物的規格也不斷提高，甚至當成小孩在養；看準此一趨勢，產險業者過去幾年陸續推出寵物險，但面臨損失率破表的危機。產險公會公版寵物險2023年底上架，部分業者推出新版商品，損失率雖明顯下降，卻因為數個重大因素，導致投保率、簽單保費大幅降低，商品呈現「欲振乏力」態勢。

近年寵物險投保及理賠情形

過去在寵物險全盛時期，共5家業者推出寵物險，一年簽單保費收入達2億至3億元，但損失率狂飆，部分業者甚至高達200%，且理賠爭議不斷。產險公會2023年下半年訂出公版寵物險保單條款，公版寵物險上架後，目前僅國泰世紀、旺旺友聯、富邦產險及明台產險銷售新保單。

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公版寵物險上架 保費收入衰退36%

根據產險業者統計，去年截至11月底，寵物險簽單保費1.19億元，與2023年同期的1.85億元相比，少了6,651萬元、衰退36%。但在保費減少的同時，損失率也大幅降低，2024年1至11月，理賠金額僅1.01億元，賠款率84.91%，而2023年同期的賠款率卻高達132.01%。

產險業者分析，新舊寵物險的差異，就是業者盡可能避免「逆選擇」。以往舊版寵物險最大的爭議，就在於「道德風險」，不時傳出有獸醫院與飼主聯手造假，新版寵物險將一些非醫療項目，例如除蟲、健康檢查、預防注射，或是獸醫建議或自行購買的營養品補充劑；治療牙齒、牙齦或口腔疾病的費用，都列入「特別除外責任」。

產險業者坦言，導致簽單保費衰退主因，正是因公版寵物險限縮承保項目，飼主覺得「賠不到」及「不方便」，投保意願因此下降。目前4家承保的產險公司，銷售管道也大幅設限，例如國泰產險只限自家業務員及網路投保，旺旺友聯則僅限網投，富邦產險以富邦人壽業務員為主並搭配網路投保，以往占業績大宗的傳統保經代通路均徹底消失。

僅4家業者承辦 銷售管道也設限

理賠方面，旺旺友聯首創「指定獸醫院」的限制，富邦產險也採取相同作法，就是當寵物需要就醫時，飼主必須帶到產險公司指定的獸醫院，指定獸醫院看診、治療，並開立診斷證明，保險公司才會給予理賠。旺旺友聯目前在全台共206家指定獸醫院，逾6成集中在6大都會區，難免會有飼主因覺得不方便而打消投保念頭。

檢視目前4家寵物險業者，去年前11月的簽單保費以從未停賣的國泰世紀最高，市占率達47%，簽單損失率僅46%；新加入的旺旺友聯排名市占率33%居次，簽單損失率44%；排名第3的富邦產險市占率18.3%，因仍有舊保單持續理賠，簽單損失率達109%；明台產險僅限特定通路業務，新保單業績極微，但舊保單尚未結束，因此去年前11月損失率高達231%。

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