注意3件事 美股複委託春節不打烊

台股春節休市十一天期間，美股複委託交易不打烊，投資人可觀察美股存託憑證（ADR）變化、總經數據，同時更要留意外幣帳戶餘額是否足夠。（彭博資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股廿二日（週三）封關，二月三日（週一）才開始交易，不過，台股休市十一天期間，美股複委託交易不打烊，法人建議，投資人可觀察美股存託憑證（ADR）變化、總經數據，同時更要留意外幣帳戶餘額是否足夠。

元大證券表示，去年第四季標普五百指數獲利年增七％，其中通訊服務類股獲利年增廿一．七％排名第一，資訊服務類股年增約十六％，醫療保健類股年增十二．七％；至於今年全年標普五百指數的獲利，市場預估年增超過十二％，也遠高於去年的八％，美國經濟表現仍是一枝獨秀。

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元大證券分析，儘管美國面臨財政赤字惡化、貿易戰開打等不確定性，讓今年首季市場不確定性波動加劇；不過，基於美國民間資產負債表相對健康，加上製造業循環可望逐漸走出谷底，美股不會轉為空頭市場，且上漲機率高於下跌機率。

口袋證券則指出，投資人在過年期間參與美股市場，可多觀察聯電、台積電、日月光等ADR行情變化，提前規劃金蛇年台股開紅盤操作策略；此外，美國最新公布去年十二月生產者物價指數（PPI），接下來還有消費者物價指數（CPI），而台股開紅盤當週的二月七日將公布美國非農就業報告（NFP），相關數據都將影響美股與台股走勢。

若想要進行複委託交易，口袋證券提醒，春節期間換匯不便，若外幣帳戶餘額不足，將嚴重影響美股布局靈活性。

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