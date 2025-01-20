房市沒起色 大灣區外資喊撤

由於中國房地產市場的不確定性揮之不去，投資大灣區房地產的外國投資人，今年可能會出售當地資產。（彭博資料照）

商辦供應過剩 投報率受限

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，由於中國房地產市場的不確定性揮之不去，投資大灣區房地產的外國投資人，今年可能會出售當地資產；分析師將此歸因於地緣政治緊張局勢升高及投資報酬率下降，因為該地區的商用不動產市場供應過剩。

針對房地產巨擘萬科（Vanke）是否有能力處理今年即將到期或面臨贖回的四十九億美元境內外債券的臆測，也加劇對中國房地產行業的疑慮。

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房地產經紀公司戴德梁行（Cushman & Wakefield ）副董事總經理陳彩麗表示：「由於利率和地緣政治問題，海外投資人今年的回歸確實具有挑戰性，除非報酬率真的很高。因此，我們看到外國投資人的角色從買家轉變為賣家。」

大灣區是指北京當局將香港、澳門和廣東省九個城市整合為具全球競爭力經濟重鎮的倡議。戴德梁行的數據顯示，在二○二二和二○二三年，外國投資人在該地區八％的交易中是站在賣方；陳彩麗說：「我估計今年的數據將更準確地反映這個趨勢，因為許多交易仍在進行中。」

戴德梁行的報告顯示，去年大灣區廣東省九市的商用不動產，有六十六筆交易的成交價格逾一億元人民幣（下同），總投資金額四四七億元，較二○二三年下跌九％。

陳彩麗警告，由於供應過剩和相對較低的需求，投資報酬率可能受限，「廣東省未來一年將面臨供應旺盛，這可能會對租金構成壓力」。

仲量聯行（JLL）華南地區研究部總監曾麗華表示，去年外國人減少對大灣區廣東省九市的房地產投資，部分原因是美元資產收益率上升，「外國投資人不再依賴重資產投資，而是實現投資組合多元化」。

仲量聯行在另一份報告中指出，廣東省這九市的租金在不久的將來將繼續下降。戴德梁行在最近的報告中表示，今年大灣區廣東省九市的一手住宅成交量預計將達到三十八萬套，年增二十％。

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