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工具機逆勢突圍 百德、榮田布局航太

2025/01/19 05:30

工具機大廠榮田16日舉行上櫃前業績發表會。（記者林菁樺攝）工具機大廠榮田16日舉行上櫃前業績發表會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機產業陷入低迷，去年產值僅二十七億美元、持續探底，但仍有業者逆勢中成長，以布局航太領域的百德、榮田等成績最亮眼。百德的航太訂單能見度已到二○二五年底，今年相當看好航太市場；即將於二月底上櫃的榮田也在航太、風電動能支撐下，今年營運拚雙位數成長。

百德拚年成長雙位數 訂單能見度已到年底

百德去年航太領域貢獻業績達五成，另三成來自精密加工、模具、汽車等，醫療與新能源則是新市場；百德總經理謝天昕表示，今年業績與獲利仍看好雙位數成長，航太貢獻業績可維持在五成。

謝天昕透露，目前整體在手訂單金額約二十億元，能見度約到第二季末、第三季初，他特別點名看好今年的「航太」業績，百德是相對有把握；他分析，中國對於推動自主研發的大型客機C919、C929相當堅決，可望帶動中國整體航太市場，百德今年在航太訂單能見度已到年底。

謝天昕也說，今年資本支出會比去年增加不少，包括設備汰舊換新，也評估併購、擴廠等計畫，因此下半年有對外籌資規劃。

航太、風電需求強勁 榮田2月底掛牌上櫃

榮田銷售的機台主要應用於航太、風電兩大加工產業，因航太產業在疫情後強勁復甦，歐洲與亞洲的風電需求也持續成長，去年營收創新高，前三季每股稅後盈餘（EPS）達三．六五元，位居工具機廠每股獲利王。榮田在工具機景氣一片冷颼颼下，預計二月底掛牌上櫃。

榮田總經理陳政鈞對今年業績樂觀看待，強調仍可走在成長軌道上，因應設備大型化發展，榮田去年底在自有土地動土增建新廠，投資金額達一．九億元，預計明年完工，屆時產能可望增加三成。

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