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美躍最大出口國 機械業︰川普2.0有利有弊

2025/01/19 05:30

機械業去年出口美國金額正式超越中國，躍居機械業最大出口市場；但機械公會提醒，川普2.0關稅間接影響恐無可避免。（中央社資料照）機械業去年出口美國金額正式超越中國，躍居機械業最大出口市場；但機械公會提醒，川普2.0關稅間接影響恐無可避免。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普即將就任，美中兩國向來是我國機械業前兩大出口市場，根據統計，去年出口美國金額達七十一．九億美元，正式超越中國的六十八．六億美元，躍居機械業最大出口市場；但機械公會也提醒，川普關稅有待觀察，間接影響恐無可避免。

台廠：客戶先行拉貨 接獲急單

隨著川普上任，預期各國貿易壁壘再起，尤其川普除了揚言將對中國課徵六十％關稅外，對其他國家也實施十％到二十％全面關稅，全球都要面對；國內工具機廠掌握經銷商訊息，部分客戶因應美國可能提高關稅政策，已先行拉貨，不少業者接獲急單，至於轉單效應則要持續觀察。

台廠去年出口美國金額 正式超車中國

過去中國是台灣機械的第一大出口市場，二○二一年出口金額超過百億美元、占比三成，到了二○二三年，機械業出口美國、中國已並列第一，出口金額分別約六十九．三億美元，占比均為二十三．五％，但去年美國已正式躍升為台灣機械出口第一大市場。

業者分析，這與ECFA（兩岸經濟合作架構協議）於去年六月中止機械產品優惠關稅有關；「沒有關稅優惠，就自己出力」，過去約享有九％關稅，但關稅差額客戶不大可能吸收，還是需要廠商自行吸收。

台廠也不只有中國市場，業者看好印度、墨西哥與東南亞經濟將持續上升，無須太過悲觀，就算全球貿易壁壘再起，只要貼近客戶、滿足需求，並透過差異化，讓客戶能接受，回購率即可增加。

機械公會：美高關稅 間接影響難免

面對川普二．○新挑戰，機械公會指出，未來美國高關稅與美國製造優先，將是台灣商品出口的挑戰，機械產品雖不會受到直接影響，但間接影響無法避免，國際政經情勢變化，仍是今年影響台灣機械出口的關鍵因素之一。

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