拜登最後一擊！劍指中國電商 美限縮跨境小包免稅

美國拜登政府在任期最後一刻發布新規，限制輸美跨境包裹「最低限度豁免」門檻的免稅措施，此舉將重創中國電商Shein、拼多多旗下的Temu。（路透示意圖，本報合成）

受懲罰性關稅的中製低價品取消豁免

美國拜登政府在任期最後一刻發布新規，限制輸美跨境包裹「最低限度豁免」門檻的免稅措施，此舉將重創中國電商Shein、拼多多旗下的Temu。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國拜登政府十七日在任期最後一刻發布新規，以限制「最低限度豁免（de minimis）」門檻的免稅措施。據此，受到一些懲罰性關稅規範的低價產品將不再享有豁免待遇，此舉將對希音（Shein）、拼多多旗下的Temu等中國電商造成打擊，這些電商每日向美國輸出數百萬計的免稅小包裹。

低於800美元免稅包裹 2023年逾10億件輸美

「最低限度豁免」允許低於八百美元（二．六三萬台幣）以下包裹免稅，且幾乎可不受審查就進入美國；然而隨著中國電商濫用該措施，免稅湧入美國的包裹從二○一五年的一．三九億件，直線飆升至二○二三年的超過十億件。

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美國國土安全部長馬約卡斯十七日聲明，低價或最低限度豁免的產品，過去十年湧入美國的數量與價值皆大幅上升，該豁免已損害美國企業與勞工，同時讓外國產品充斥美國港口，造成篩檢貨物的安全風險難以進行，「收緊該豁免的行動，將強化美國的經濟與國家安全」。

白宮國家經濟顧問布蘭納德也說，「美國企業依法行事，但中國創設的電商平台卻可取得不公平的貿易優勢；最新的行動是為美國勞工、零售商與製造商創造公平環境，以及落實美國法律、保障我國消費者健康與安全的重要一步」。

紡織、服裝、鋼鋁、太陽能等中製品受衝擊

根據該新規草案，受美國貿易法第三○一條款影響的產品將沒有資格享有「最低限度豁免」的免稅待遇；該條款是近年美國政府對中國產品課徵關稅的關鍵工具，估將衝擊七十％中國紡織品與服裝的進口，亦即新規將減少透過此豁免管道進入美國的貨物數量。

此外，受二三二條款影響的鋼鋁產品與二○一條款影響的太陽能產品，也將取消類似的豁免。

美國海關與邊境保護局十七日指出，「低價產品免經審查的龐大進口量，造成有關單位查緝困難，尤其是針對與防範芬太尼等非法合成藥物、合成藥原料與相關製造設備流入美國」。

希音、拼多多Temu剉咧等

二○二四年九月，超過一二○名美國國會議員致函美國總統拜登，對「最低限度豁免」的貿易漏洞表達深切疑慮，並敦促他防堵漏洞。眾議院美中戰略競爭特別委員會也指出，若修改該豁免，Temu與希音的產品售價至少上漲二十％，其市場競爭力將大幅削弱。有關該新規的進一步行動，將交由二十日上任的美國總統當選人川普決定。

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