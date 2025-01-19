台灣晶片扮要角 量子時代將來襲

今年CES主題為「Dive IN（潛入）」。（記者徐子苓攝）

記者徐子苓／專題報導

CES除了能一窺當紅炸子雞外，也能預測可看見的未來趨勢，除了AI之外，各界都在探索下一個可能出現爆炸性應用的領域。今年是CES首度設立量子科技專區，並舉辦相關論壇，預告量子時代已在不遠處。外國物理學家更預期，台灣的晶片製造能力將在量子世界中扮演重要角色。

Google去年底推出突破性的量子晶片Willow後，帶動量子運算概念股飆漲，然而輝達執行長黃仁勳日前一句「將非常有用的量子電腦推向市場，可能需要十五到三十年的時間」，導致概念股暴跌，受害的企業D-Wave批評是大錯特錯、量子電腦早已商用。

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雖剛起步 潛力媲美網路的出現

CES主辦方美國消費科技協會執行長夏皮羅（Gary Shapiro）說，他四十年來見證過無數新技術的誕生，量子科技才剛起步，但潛力足以媲美網路的出現，會徹底改變人們的生活方式，因量子運算能力非常強大，能幫助人類達成跨物種交流，甚至完成許多尚未實現的創舉。「我不認為量子科技被過度炒作，現在只是初期階段，或許需要五年、十年，但終將成為現實。」

專攻量子技術的阿姆斯特丹大學物理所教授布耶（Philippe Bouyer）在CES期間接受本報記者訪問時說，消費者短期內不太可能直接使用到量子電腦，但量子技術早已融入一些產品，例如三星手機內設置量子亂數產生器，用於提升安全性；GPS導航為了精確計時，也應用了量子感測器，只是人們不自知而已。

布耶認為，善於製造晶片的台灣，未來在量子世界將扮演重要角色，因為有很多不同的技術可以製造量子電腦，包含超導量子晶片和半導體晶片，不論哪種都需要大量的半導體技術，台灣一定會在這方面發揮作用。

工研院副總林昭憲認為，今年是「量子元年」，除了是量子科學提出的一百週年外，也看到量子科技開始導入產業應用，主要是企業端而非消費端，包含醫藥、物流、通訊等領域。量子可能成為下一個像AI出現爆炸性應用的領域，只是時間問題，但可以確定的是量子時代即將到來。

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