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CES科技新趨勢》智慧眼鏡大戰 技術還有進步空間

2025/01/19 05:30

Meta雷朋眼鏡，吸引與會者排隊體驗。（記者徐子苓攝）Meta雷朋眼鏡，吸引與會者排隊體驗。（記者徐子苓攝）

記者徐子苓／專題報導

CES最常見的穿戴裝置莫過於智慧眼鏡，雖然市場還在起步階段，但各家功能大同小異，多包含拍攝、即時翻譯、結合AI助理等，其中最知名的當屬Meta去年推出的雷朋眼鏡，吸引大批與會者排隊體驗，甚至成為各家業者的定錨點，紛紛推出價格更具競爭力或功能更進階的眼鏡，盼能在這塊新興市場分一杯羹。

中國的閃極科技推出Loomos AI眼鏡，功能大致與Meta差不多，但強調續航力更長，還能搭配專用的行動電源，早鳥價僅約兩百美元，Meta則是二九九美元起。

Captify字幕眼鏡 逾40種語言即時翻譯

同樣有中國背景的Halliday推出一款無鏡片的智慧眼鏡，鏡框右上角嵌有三．五英吋超迷你的顯示器，直接在用戶的視野中投射資訊，並搭配觸控戒指操控顯示器介面，售價四八九美元。

美國的Captify則展出一款有字幕的智慧眼鏡，最初目的是為聽力受損者提供協助，戴上眼鏡後，就能在鏡片上看到語音對話轉換成的字幕，也能應用在即時翻譯，適用四十多種語言，早鳥售價五九九美元。

中國品牌低價搶市 試戴遭評有待加強

工研院產科國際所副組長董鍾明表示，CES展出的智慧眼鏡許多是中國品牌，價格較低，但試戴的使用體驗還有待加強，包含顯示多是單色、重量亦無法長時間配戴；整體來說，智慧眼鏡產品技術成熟度還未到位，目前一年全球AR眼鏡出貨量僅幾百萬台，還有成長潛力。

根據市調機構IDC統計，二○二三年AR智慧眼鏡廠商的出貨量占比，前四大業者皆來自中國，包含Xreal、Rokid、TCL、Inmo等，吃下接近八成的市場。

董鍾明認為，未來AR/AI眼鏡勝出的關鍵，包含鏡體本身重量、外型是否能長期配戴，以及應用層面能否與手機區隔、讓消費者願意額外掏錢買單，但隨著AI導入、技術成熟、應用更多元，預期智慧眼鏡市場會持續成長。

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