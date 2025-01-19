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CES科技新趨勢》不只是噱頭 實體AI融入生活

2025/01/19 05:30

Tombot推出外型逼真的拉布拉多機器狗。（記者徐子苓攝）Tombot推出外型逼真的拉布拉多機器狗。（記者徐子苓攝）

記者徐子苓／專題報導

出現在黃仁勳演講影片中的Mirokaï機器人，有一張顯眼的「動畫臉」，已導入零售和醫療場所。 （記者徐子苓攝）出現在黃仁勳演講影片中的Mirokaï機器人，有一張顯眼的「動畫臉」，已導入零售和醫療場所。 （記者徐子苓攝）

全球年度科技業大秀「國際消費性電子展（CES）」上週在美國拉斯維加斯落幕，CES一向被視為科技趨勢的風向球，本報記者實地走訪發現，AI（人工智慧）毫無意外繼續成為焦點，百工百業都出現落地應用，而各家推出的機器人、智慧眼鏡多到眼花撩亂，功能也比往年進化。

今年CES主題為「Dive IN（潛入）」，與去年許多炫目但可能不實用的技術相比，今年更強調AI融入個人生活。輝達執行長黃仁勳在展前之夜演講中，提到AI發展的下一階段是實體AI（Physical AI），包含代理AI、自駕車和人形機器人三類，除為展覽拉開序幕，也定調了今年CES的主旋律。

機器人實戰 走進零售、醫療場所

一款名為Mirokaï的機器人出現在黃仁勳的演講影片中，此次也在CES展出，它具有可愛的動畫臉和人形身材，是機器人公司Enchanted Tools旗下產品，球型底座使它能快速穿越擁擠的空間，通用的手柄能連接到任何物體，精確完成日常任務，目前已導入零售和醫療場所。

除了商業使用，機器人也出現陪伴、療癒的用途。瞄準失智症患者和遭遇心理困境的民眾，Tombot推出一款外型逼真的拉布拉多機器狗，可以模仿小狗的聲音和動作，全身具有感應器能對使用者的觸摸做出反應，還能回應語音指令，例如告訴它「說話」，就會發出逼真的吠叫聲。

AI也在各行各業出現創新應用，例如新創Leafypod打造一款AI智慧花盆，協助人們成為「綠手指」，AI演算法會學習土壤和植物對前幾次澆水的反應，自動調整到更好的澆水計畫，下載手機App就能檢查植物的健康狀況。

AI更走進廚房，Spicerr的「智慧香料分配器」，透過AI追蹤與分析使用者的偏好及口味，並推薦最適合的菜餚和香料，整體工具包含觸控螢幕、六個可替換的香料膠囊和手機App，按一下螢幕上的按鈕就能自動分配個人化的香料。

AI也導入許多智慧眼鏡，搭載大語言模型（LLM）化身為個人AI助理，讓使用者解放雙手拍照、錄影、接聽電話，還能與AI助理互動，要求整理備忘錄等。

解決消費者痛點 創意才能變商機

然而，過度強調AI可能會適得其反，工研院產科國際所組長簡秀怡表示，有科技外媒評價今年CES充斥著非常多的「AI廢話」，意即部分新創產品無趣又不一定有市場，因此她提醒業者，「Dive IN or Dying」，唯有解決消費者痛點，創意才能被買單成為商機。

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