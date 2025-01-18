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藍白緊咬全聯案 公平會主委續任遭封殺

2025/01/18 05:30

立法院院會昨進行公平會人事同意權案投票，藍白立委緊咬全聯案，李鎂及洪財隆遭封殺落馬。（記者方賓照攝）立法院院會昨進行公平會人事同意權案投票，藍白立委緊咬全聯案，李鎂及洪財隆遭封殺落馬。（記者方賓照攝）

陳志民、林慶堂過關 洪財隆落馬

〔記者陳政宇、劉宛琳、陳鈺馥／台北報導〕公平交易委員會四位委員任期將於一月三十一日屆滿，行政院提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員。立法院院會昨進行人事同意權案投票，藍白立委緊咬全聯案，李鎂及洪財隆遭封殺落馬。

行政院發言人李慧芝表示，行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，提名四位相關領域的優秀人才，對於提名人選未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。

國民黨團、民眾黨團決議否決李鎂和洪財隆，但配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明則對李鎂投同意票，民進黨團全數投同意票；李鎂拿到五十二張同意票、六十一張不同意票，洪財隆拿到五十一張同意票、六十二張不同意票，陳志民與林慶堂皆獲全數立委的一一三票同意票。李鎂和洪財隆未通過同意票門檻，無法續任委員。

民眾黨團總召黃國昌表示，否決李鎂與洪財隆的主要原因是，二○二二年公平會有條件通過全聯併購大潤發時，洪財隆在會議中要求全聯每年捐款三億元贊助體育及棋藝活動，涉嫌違反禁止不當聯結行為；國民黨團首席副書記長王鴻薇也指出全聯事件是關鍵。

黃國昌說，李鎂身為主委卻未制止洪財隆的行為，事後更對外閃爍其詞，不敢明確表態，最終成為黨團否決李鎂和洪財隆的關鍵原因。

洪財隆之前參加本報《官我什麼事》影音節目時已解釋，有關部分立委質疑的「未來三年每年捐款三億元」部分，是全聯為了爭取結合案通過而提出的「附加承諾」、並未在七項「附加負擔」內。

洪財隆強調，原本全聯允諾是一到兩億元，但審議會中，他建議既然全聯展現誠意願加碼投入公益，為何不擴及贊助體育或棋藝等活動？金額才增加到三億元，且這項「附加承諾」並未限制全聯該怎麼分配公益投入金額，最終每年三億元也僅約五百萬元是贊助體育或棋藝活動，部分立委應該是誤解，這對他個人而言，是太過於沉重了！

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