台美避免雙重課稅法案通過 經貿辦：有助美商投資台灣

美國眾議院一月十五日高票通過台美避免雙重課稅相關法案。（路透資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國眾議院一月十五日高票通過台美避免雙重課稅相關法案。行政院經貿談判辦公室昨日表示，美國是我最重要的投資目的地之一，台美若簽署避免雙重課稅相關協定，有助雙方業者享有更加合理、公平的租稅環境，使台美雙邊投資繼續成長，有助美商投資台灣。

政院經貿辦指出，近年面對地緣政治風險及供應鏈移轉，我國對美投資大幅成長，二○二四年達一四一億美元，占我對外投資的二十九％，美國已成為我國第一大對外投資目的地，台美避免雙重課稅相關安排，將有助增加我赴美投資環境的穩定。

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經貿辦分析，稅務協定也將有助美資繼續投資台灣。美國為台灣主要投資來源國，二○二四年我核准美資來台投資金額九．三八億美元，排名第三，較二○二三年上升兩名，占外人投資金額十一．九％。美商對台灣具高度信心，如亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等美商二○二四年均加碼投資台灣，良好穩定的租稅環境，將有助美商繼續投資台灣。

經貿辦說明，依據美國法制，本案後續尚需美國參議院通過，我國將繼續推進台美避免雙重課稅協定，盼儘速順利完成。

財政部表示，本次法案內容與去年第一一八屆國會於一月三十一日通過的版本相同，主要分為兩部分，第一部分為「美台快速減免雙重課稅法案」，是修正美國內地稅法，提供我國人民與企業類似租稅協定減免待遇，快速解決跨境所得重複課稅問題；第二部分為「美台租稅協定授權法案」，規定前揭法案通過後，授權美國總統與我國簽訂全面性租稅協定，完整解決跨境所得重複課稅問題。

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