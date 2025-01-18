美準財長︰中嚴重通縮 全球最失衡經濟體

美國準財政部長貝森特十六日在參議院任命聽證會上說，通縮問題已使中國成為全球史上最失衡的經濟體。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國準財政部長貝森特十六日在參議院任命聽證會上說，通縮問題已使中國成為全球史上最失衡的經濟體，「他們處於嚴峻的衰退與蕭條中，正試圖透過出口擺脫困境，而非進行亟需的內部再平衡」，美國絕不允許中國以廉價產品淹沒美國或全球市場。他強調，「開放市場是好的，但自由貿易必須與公平貿易取得平衡」，當前的貿易動態並不公平，已嚴重衝擊美國勞工。

對於關稅議題，貝森特指出，關稅實施有三個主要目的：糾正不公平的貿易模式、增加聯邦政府收入，以及做為更廣泛戰略目標的談判手段。他試圖降低川普高關稅政策恐引發高通膨的疑慮，表示在普遍加徵十％關稅下，美元將升值四％，因此關稅不會完全轉嫁給消費者，同時外國製造商、尤其是中國業者可能會降價以保持市占率，進而限制了關稅對消費者的影響。

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他還說，川普或許會執行其第一任期與中國達成的貿易協議，中國沒有兌現協議中的農產品採購承諾，他將力促北京恢復採購，甚至可能施壓中國政府制定「彌補條款」，以彌補過去四年美國的損失。

中未履行貿易協議 要求彌補

他指出，必須延長川普二○一七年個人減稅政策，該政策今年底到期，屆時將導致四兆美元的增稅，恐壓垮美國經濟。

他認為，應維持美元做為全球儲備貨幣的地位，以及聯準會（Fed）應具備獨立性；「在貨幣政策的決定上，聯邦公開市場委員會（FOMC）應是獨立的」，但川普仍將表達他的觀點。

貝森特也矢言，在他任內，美國公債不會發生債務違約。至於國會是否應放棄聯邦舉債上限，他說，如果川普要求如此，他將與國會合作達成該目標。他以一九三○年代美國大蕭條、二次世界大戰與近期的新冠疫情為例，高債務水準意謂大舉借貸因應危機的能力下降。他指出，川普將創造更多就業、財富與繁榮，為美國開啟「新的經濟黃金時代」。

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