USTR認定 中國造船業不公平競爭

美國商用造船業從1975年全年建造70艘船銳減至不到5艘，而中國現在每年建造1700艘船。（取自網路）

指在全球造船、海運與物流領域占據主導地位 傷害美國競爭者

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國政府十六日公布調查指出，中國利用「不公平的壓低成本或提供優惠」等政策，在全球造船、海運與物流領域占據主導地位，並傷害美國競爭者；依據美國法律，中國該不合理的行為是「可採取行動的」。此調查將美國接下來的回應留待二十日走馬上任的川普政府決定，為川普取得對抗中國的新工具。

川普將就任 抗中新工具

美國貿易代表署（USTR）指出，調查報告支持這樣的認定：「中國針對海運、物流與造船領域建立主導地位是不合理的，且對美國商業造成負擔或限制，因此可採取行動」。

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美全年造船5艘 中國達1700艘

美國貿易代表戴琪去年四月應美國五個工會請願，依據貿易法三○一條款對中國相關領域展開調查。該條款允許美國對從事「不正當、不合理」行為或對美國商業造成負擔的國家進行懲罰。

戴琪聲明說，美國商用造船業從一九七五年全年建造七十艘船銳減至不到五艘，而中國現在每年建造一七○○艘船。

她指出，「北京針對這些產業打造其主導地位，破壞了公平與市場導向的競爭，加劇經濟安全風險，並成為美國產業復興的最大障礙；依據三○一條款的調查結果，為採取緊急行動以投資美國與強化我國供應鏈奠定了基礎」。

國際機械技師及航太工人協會（IAM）主席布萊恩表示，「中國不公平的貿易行為已重創美國的造船與海運業，早該採取迅速大膽的行動，以恢復美國的造船實力」；美國鋼鐵工人聯合會主席麥考爾則對該調查報告表示歡迎，指出「這是一份堅定、無可反駁的控告，需要新政府做出迅速、果斷回應」。

中國外交部指出，美國相關調查「嚴重違反」世界貿易組織（WTO）規則，是徹頭徹尾的保護主義行為；中國商務部說，中國對該調查「強烈不滿並堅決反對，從歷史上看，美國造船業的衰落與中國無關」。

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