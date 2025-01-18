晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

三接拚三月底供氣 加氫站Q2營運

2025/01/18 05:30

中油位於桃園觀塘的天然氣第三接收站預估今年三月底測試、「目前進度樂觀」。（資料照）中油位於桃園觀塘的天然氣第三接收站預估今年三月底測試、「目前進度樂觀」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油董事長方振仁盤點今年重要計畫，天然氣將是能源重要角色，中油位於桃園觀塘的天然氣第三接收站預估今年三月底測試、「目前進度樂觀」，可望達成初期年供應五十萬噸，力拚二○二七年全氣供應三百萬噸。

方振仁說，第三接收站讓北部天然氣供應可以更加穩固，目標是今年三月底測試運轉、進度樂觀，可以達成任務；三接是中油自建，可供應給台電大潭電廠，初期年供應量為五十萬噸，三年後可達三百萬噸。

大潭電廠是北部重要大電廠，去年九號機測試上線、七號機則在今年接受調度，新的複循環機組效率較高，目前大潭氣源來自台中接收站，等三接完成供氣，不僅可支應大潭電廠全廠發電，更有台中（二接）、三接「雙氣源」互相支援。

方振仁表示，中油淨零三主軸「優油、減碳、節能」，包括中油將軟碳應用在電動機車電池，並與台南市政府合作換電站服務；興建鈦酸鋰（LTO）負極材料試量產工場，今年會進入測試生產；另永續航空燃油（SAF）也與交通部合作，四月將供應華航、長榮試飛。

外界關注的土場地熱約五．二MW，預計今年四、五月完工，可以測試運轉。另位於高雄的首個加氫站則是申請使用執照中，預估也是第二季可開始營運，營運初期將配合交通部「氫燃料電池大客車示範運行計畫」服務氫能巴士。

中油減碳也進行CCS碳封存計畫，鐵砧山做為示範場域，預定今年七月可完成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財