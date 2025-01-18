三接拚三月底供氣 加氫站Q2營運

中油位於桃園觀塘的天然氣第三接收站預估今年三月底測試、「目前進度樂觀」。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣中油董事長方振仁盤點今年重要計畫，天然氣將是能源重要角色，中油位於桃園觀塘的天然氣第三接收站預估今年三月底測試、「目前進度樂觀」，可望達成初期年供應五十萬噸，力拚二○二七年全氣供應三百萬噸。

方振仁說，第三接收站讓北部天然氣供應可以更加穩固，目標是今年三月底測試運轉、進度樂觀，可以達成任務；三接是中油自建，可供應給台電大潭電廠，初期年供應量為五十萬噸，三年後可達三百萬噸。

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大潭電廠是北部重要大電廠，去年九號機測試上線、七號機則在今年接受調度，新的複循環機組效率較高，目前大潭氣源來自台中接收站，等三接完成供氣，不僅可支應大潭電廠全廠發電，更有台中（二接）、三接「雙氣源」互相支援。

方振仁表示，中油淨零三主軸「優油、減碳、節能」，包括中油將軟碳應用在電動機車電池，並與台南市政府合作換電站服務；興建鈦酸鋰（LTO）負極材料試量產工場，今年會進入測試生產；另永續航空燃油（SAF）也與交通部合作，四月將供應華航、長榮試飛。

外界關注的土場地熱約五．二MW，預計今年四、五月完工，可以測試運轉。另位於高雄的首個加氫站則是申請使用執照中，預估也是第二季可開始營運，營運初期將配合交通部「氫燃料電池大客車示範運行計畫」服務氫能巴士。

中油減碳也進行CCS碳封存計畫，鐵砧山做為示範場域，預定今年七月可完成。

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