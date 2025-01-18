飆股幕後》外資投信助鎖碼 LINE Pay月漲5成

LINE Pay去年前3季每股稅後盈餘（EPS）已達7.99元。（業者提供）

記者李靚慧／特稿

第三方支付業者LINE Pay（連加網路，股票代碼7722）近日股價漲勢強勁，在外資、投信的連續加碼下，一掃上市初期走勢疲弱的陰霾，一個月來大漲逾5成。特別是近期多家本土券商投顧首度出具研究報告，除了對LINE Pay的營運、獲利預期正面，對股價走勢更表樂觀，有2家券商不但給予「買進」建議，目標價甚至高達800元以上，對股價有激勵作用。

3大股東持股逾85% 流通籌碼少

LINE Pay去年12月5日以508元掛牌上市，昨（17）日以651元收盤、單日上漲24元，對比上市以來的盤中低點426元，LINE Pay短線大漲逾53%，一張大賺22.5萬元。

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LINE Pay前3大股東持股達85.4%，導致在外流通籌碼少，近3個月日均量僅有40張，若檢視LINE Pay上市後，每日成交張數少則不到百張、多則上千張，一般約300、400張。

近期外資、投信加碼動作積極，統計今年1月以來12個交易日，外資買超10日達542張、投信有8個交易日買超，張數共399張，對成交量極少的LINE Pay股價已有明顯推升作用。

LINE Pay去年12月營收6.17億元、月增4.22%，年增40.7%，繼11月後再創單月歷史新高；帶動2024全年營收62.96億元、年增31.76%，也為歷史新高。

而截至去年12月底止，LINE Pay全台支付據點突破59萬處，用戶數直逼1300萬戶，LINE Pay預估，2025年的業績表現將由第三方支付、點數回饋卡及廣告行銷平台相關收入等3大獲利引擎帶動，並積極推動跨境支付交易服務。LINE Pay董事會日前已通過，將申請電支子公司籌備處，為升格電支預作準備。

LINE Pay去年前3季每股稅後盈餘（EPS）已達7.99元，根據近期投顧業者預估，2024、2025及2026年稀釋後EPS分別達9.25元、13.53元及18.82元，獲利展望樂觀。

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