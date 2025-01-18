才緊急聲請再審 「歐買尬」林一泓昨入監

歐買尬前董座林一泓昨入監。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕昔日上櫃股后「茂為歐買尬科技」前董事長林一泓，因得知無法如期回收權利金，歐買尬營收衰退恐逾5成，竟在營收公告前利用人頭出脫持股，避損6355萬元，被依證券交易法的內線交易罪起訴，一審判林無罪，二審則認定罪證明確逆轉改判6年徒刑，最高法院駁回上訴定讞；台北地檢署昨將林發監執行，林日前已緊急聲請再審，尋求翻案。

昔上櫃股后 估身價逾40億

據悉，林一泓聲請再審指出，高院改判他有罪的犯罪事實認定有疑問，並無他內線交易證據，判決有誤，因此已向高等法院聲請再審，請求還他清白。他基於尊重司法，仍依檢方指示昨上午近10時辦理報到入監。

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林一泓創辦遊戲公司茂為歐買尬，又買下綠界科技、成立歐付寶電子支付系統，隨著3家公司相繼掛牌，成為3家上市櫃公司的大股東，財經界估其身價逾40億元。

北檢調查，歐買尬與另一公司訂有3千萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金，但2012年8、9月，該公司未依約給付權利金，將使公司營收嚴重衰退。

林一泓得知後，在2012年公開歐買尬此項營收重大利空消息之前，提前出脫手頭上千張持股，使用岳父等親戚、亞太群智等證券帳戶，累計買入16萬3000股、賣出198萬多股歐買尬公司股票，規避損失，共避損6355多萬元，觸犯內線交易罪。

台北地檢署2016年7月指揮調查局搜索林一泓相關處所，並約談林到案，諭知林300萬元交保，並起訴。台北地院審理後認定罪證不足，判林一泓無罪，檢方不服上訴。

高院認定，林知悉無法收取鉅額款項的重大利空消息後，提前買賣歐買尬股票以規避損失，罪證明確，考量林否認犯罪、未見悔意，嚴重破壞證券交易秩序，2022年3月逆轉改判6年徒刑；林上訴，最高法院認定高院判決無誤，駁回上訴定讞，林確定入獄。

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