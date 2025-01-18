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盤勢分析》觀望川普就任 短線震盪格局

2025/01/18 05:30

台積電ADR大漲，帶動昨日台積電一早股價開高率領台股上攻，但賣壓立即大舉出籠，台積電一度由紅翻黑，拖累加權指數跟著跳水，上下震盪逾300點。（中央社檔案照）台積電ADR大漲，帶動昨日台積電一早股價開高率領台股上攻，但賣壓立即大舉出籠，台積電一度由紅翻黑，拖累加權指數跟著跳水，上下震盪逾300點。（中央社檔案照）

台積電（2330）法說會報喜，台積電ADR大漲，帶動昨日台積電一早股價開高率領台股上攻，但賣壓立即大舉出籠，台積電一度由紅翻黑，拖累加權指數跟著跳水，上下震盪逾300點，由於川普下週即將上任，台股也進入農曆年節最後封關倒數，市場觀望氣氛濃厚，尾盤靠著台積電重新振作翻紅，加權指數終場上漲122.98點，收在23148.08點，成交量約3282億元，收復10日線與月線。

3大法人昨合計買超110億元，其中外資買超132.1億元、投信賣超14.5億元、自營商賣超7.5億元；外資台指期淨空單昨減少4348口，累計外資台指期淨空單降至3.18萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，川普即將就任，市場擔憂未來關稅拉高，可能導致通膨升溫，股市仍具有一定壓力，加上農曆年即將封關，這兩大不確定因素，對台股與台積電帶來壓抑作用，未來需觀察川普就任後，若沒有更嚴厲關稅措施出台，很有可能出現利空出盡，建議投資人適度抱股過年，趁近期量縮震盪拉回，持續分批逢低布局。

群益期貨分析，台股昨日呈現震盪上揚格局，盤中一度在平盤上下拉鋸，目前台股封關持續倒數，量能無法明顯放大回升，短線台股續以保守震盪格局看待，技術面台股重回區間之中，目前在下檔支撐逐漸墊高下，短線拉回仍可以樂觀操作。（記者卓怡君）

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