黃仁勳加持 緯創伺服器營收拚過半

黃仁勳（右2）與緯創董事長林憲銘（右1）、總經理林建勳（左1）等人舉杯致意。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）昨日舉辦集團旺年會，獲得輝達執行長黃仁勳現身加持，黃致詞時再次強調，台灣在AI時代扮演了非常重要的角色，輝達超級電腦願景需要台鏈生態系協助實現；緯創總經理林建勳也表示，今年集團AI產品業績將繼續倍數成長，公司在傳統伺服器與AI伺服器的營收比重將會過半。

攜手台積電 系統級晶圓封裝

緯創董事長林憲銘指出，黃仁勳深耕AI領域，其所獲得的成就確實會對未來的世界發展產生深遠影響，因此，黃現在的一言一行、一舉一動都有其含意，過去有台灣陪伴著黃仁勳經歷風雨，因此他在AI浪潮下將台灣順勢推往更高處，「我們必須感恩他是個念舊且追求合理價值觀的人」。

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林建勳則說，今年公司在傳統伺服器與AI伺服器的營收比重將會過半，高於2024年的45%，AI伺服器全年業績繼續倍數成長；此外，公司過去一年來也攜手台積電（2330）聚焦「系統級晶圓」封裝領域，機器人發展工作也持續增溫中。

在個人電腦市場方面，林建勳說，緯創預估今年微軟停止支援Win10作業系統會成為利多因素，疫情期購入機種也陸續進入換機階段，下半年將帶動緯創筆電出貨量，再加上今年AI PC在全球市場滲透率可望達到雙位數百分比，「我自己是滿樂觀的」。

此外，緯創生產的高速交換機，已經打入美系網通巨頭供應鏈，正不斷增加營收貢獻，整體來看，若撇除AI伺服器，集團高毛利產品去年營收已達1500億元，佔總營業額超過10%，其中的服務型解決方案創造的營收，去年更達300億元以上。

林憲銘強調，緯創未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商的AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面，儘管未能提前得知美國總統當選人川普就職後確切的政策方向，但集團已有足夠的應變能力，在可預見的未來，緯創在中國以外地區的活動會比較多。

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