晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黃仁勳加持 緯創伺服器營收拚過半

2025/01/18 05:30

黃仁勳（右2）與緯創董事長林憲銘（右1）、總經理林建勳（左1）等人舉杯致意。（記者方韋傑攝）黃仁勳（右2）與緯創董事長林憲銘（右1）、總經理林建勳（左1）等人舉杯致意。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）昨日舉辦集團旺年會，獲得輝達執行長黃仁勳現身加持，黃致詞時再次強調，台灣在AI時代扮演了非常重要的角色，輝達超級電腦願景需要台鏈生態系協助實現；緯創總經理林建勳也表示，今年集團AI產品業績將繼續倍數成長，公司在傳統伺服器與AI伺服器的營收比重將會過半。

攜手台積電 系統級晶圓封裝

緯創董事長林憲銘指出，黃仁勳深耕AI領域，其所獲得的成就確實會對未來的世界發展產生深遠影響，因此，黃現在的一言一行、一舉一動都有其含意，過去有台灣陪伴著黃仁勳經歷風雨，因此他在AI浪潮下將台灣順勢推往更高處，「我們必須感恩他是個念舊且追求合理價值觀的人」。

林建勳則說，今年公司在傳統伺服器與AI伺服器的營收比重將會過半，高於2024年的45%，AI伺服器全年業績繼續倍數成長；此外，公司過去一年來也攜手台積電（2330）聚焦「系統級晶圓」封裝領域，機器人發展工作也持續增溫中。

在個人電腦市場方面，林建勳說，緯創預估今年微軟停止支援Win10作業系統會成為利多因素，疫情期購入機種也陸續進入換機階段，下半年將帶動緯創筆電出貨量，再加上今年AI PC在全球市場滲透率可望達到雙位數百分比，「我自己是滿樂觀的」。

此外，緯創生產的高速交換機，已經打入美系網通巨頭供應鏈，正不斷增加營收貢獻，整體來看，若撇除AI伺服器，集團高毛利產品去年營收已達1500億元，佔總營業額超過10%，其中的服務型解決方案創造的營收，去年更達300億元以上。

林憲銘強調，緯創未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商的AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面，儘管未能提前得知美國總統當選人川普就職後確切的政策方向，但集團已有足夠的應變能力，在可預見的未來，緯創在中國以外地區的活動會比較多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財