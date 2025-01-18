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讚嘆台積創最快量產 黃仁勳:AI才剛開始

2025/01/18 05:30

輝達執行長黃仁勳昨晚連跑兩場尾牙。（記者卓怡君攝）輝達執行長黃仁勳昨晚連跑兩場尾牙。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳來台展開一連串行程，昨日與台積電（2330）董事長魏哲家共進午餐 ，晚間出席緯創（3231）與輝達尾牙，黃仁勳表示，和魏哲家午餐主要是感謝台積電的支持，在台積電的努力下，上季完成令人讚嘆的工作，最新Blackwell、CoWoS-L等新技術快速進入量產，台積電團隊超級忙碌，創下有史以來複雜技術中最快量產的紀錄。

感謝台灣供應鏈 今午宴多位CEO

近來GB200量產不順的傳言一波波，黃仁勳預計今天與台灣重要代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）等多家廠商午宴，黃仁勳指出，他將和台灣供應鏈多位CEO見面，感謝台灣供應鏈支持，台灣供應鏈夥伴正在全球45座工廠、24小時無休，生產Grace與Blackwell的超級電腦，今年會是很重要的一年。

美國拜登政府祭出最新美中AI禁令，媒體詢問他未來是否會再和川普新政府溝通討論，黃仁勳表示，他期待祝賀川普新政府上任，但他已經安排和員工慶祝新年，並未規劃參加川普的就職典禮。

預告台北電腦展 一年比一年盛大

黃仁勳預告，今年的台北國際電腦展（COMPITEX）會非常盛大，他將來台發表主題演講，他相信未來COMPUTEX會一年比一年盛大，畢竟現在只是AI時代的開端而已。

台灣輝達今年尾牙主題為「輝達魔法之夜」，共有1500名員工參與，黃仁勳表示，今年加碼不會設限，他無法確認加碼的數字，但肯定會比去年多很多。

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