燃油電廠改燃氣 環評初審首見投票 協和四接 兩案併陳送大會

台電提出「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」，環境部昨召開第六次環評初審會議，最後兩案併陳送環評大會審查。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳嘉怡、吳柏軒／台北報導〕基隆協和電廠是全台唯一燒重油的發電廠，台電提出「協和發電廠更新改建計畫（四接案）」擬改成燃氣發電。環境部昨召開第六次環評初審會議，超過五十位旁聽民眾，發言將近九小時，最後在環委建議下，首度於初審階段動用投票表決，決議將「建議環評通過」及「建議不予開發」兩案併陳，送環評大會審查。

會議發言近9小時 逾50民眾旁聽

基於能源轉型並確保北東電網供電穩定，台電規劃拆除協和電廠既有四部燃油機組，改建二部總裝置容量二六○萬瓩的燃氣機組，填海造地面積由最早一．○方案的廿九．二五公頃，縮減至三．○方案的十四．五公頃，且填海範圍東移，可全數保留外側潛堤區珊瑚及大海扇區，減少海洋生態衝擊。

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此次採台電、環團正反雙方推薦學者組成「專家會議」模式，由外聘專家就港埠營運、操船安全、海洋生態進行發言。因環團推薦的海洋生態專家代表中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫不克出席，透過線上預錄影片說明，但環團堅持他必須在場才能續審，就算環評會議主席、環境部次長葉俊宏宣布進入內部審議，環團仍不願離場，並與環委爆發口角衝突。

建議環評通過、建議不予開發併陳

最後環委提議採取投票決定會議結論。葉俊宏說，總共十位外部委員投票，他不參與投票，有九人贊成兩案併陳提大會討論、一人要求補正資料再開初審會議，最後決議兩案併陳提大會，台電須在四月卅日前補充內容，送至環境部，再擇期開大會審查。

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