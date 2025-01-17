財經青紅燈》「中國加一」方興未艾

根據美媒報導，鴻海旗下富士康已停止向其印度廠派遣中國工人，已進駐印度的中國工人也被召回。 （路透資料照）

美國候任總統川普將於20日上任，拜登政府趕在卸任前發布新規，包括：分3級管制AI晶片與技術出口，但台灣等18國不限；擴大限制台積電、三星等先進晶片流入中國等。川普尚未就任，美中科技戰已然升溫，還有即將到來的關稅戰，在此情勢下，「中國加一」方興未艾，但近期傳出中共禁止富士康向印度廠派遣中國工人及設備，顯見中共試圖阻擋此趨勢，台商宜審慎因應。

川普首任任內，2018年發動美中貿易戰，加上COVID-19疫情爆發，帶動全球供應鏈移轉，不少外企紛紛撤離中國，台商大量回流投資或轉移至東南亞等地；拜登上任後，抗中立場並未改變，加上地緣政治不確定性，客戶要求分散生產基地，再度掀起「中國加一」浪潮，國際大廠紛紛加速撤中，而台廠退出中國的最新案例，就是載板大廠景碩去年底宣布出售旗下蘇州載板廠統碩80.5%股權以及蘇州PCB廠百碩100%持股。

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事實上，近幾年中國經濟疲軟，生產成本提高，加上國安管制趨嚴，政經風險升高，外商不僅採「中國加一」策略，甚至直接撤離中國，這也是中國失業率居高不下的原因之一。川普上任後，若美中貿易戰2.0開打，中國經濟只會雪上加霜，屆時，勢必會有更多外企及台商選擇撤離中國，但北京當局可能採取手段干預，首當其衝的可能就是台商。

根據美媒報導，鴻海旗下富士康已停止向其印度廠派遣中國工人，已進駐印度的中國工人也被召回，運往印度生產設備則在中國境內被扣留，而北京當局是富士康暫停向印度廠派遣中國工人及輸出設備的主因。若此消息屬實，中共似乎開始以政治手段阻擋「中國加一」趨勢，那些「跑得慢」的台商，除了思考調整全球布局之外，可能也要思考如何因應此一重大風險。（鄭琪芳）

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