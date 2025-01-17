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中經院預測 台灣今年經濟成長率約3.22％

2025/01/17 05:30

中經院發布最新經濟預測，估2025年台灣經濟成長率約3.22%。（彭博）中經院發布最新經濟預測，估2025年台灣經濟成長率約3.22%。（彭博）

迎不確定風險 觀察川普關稅4面向

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布最新經濟預測，估今年台灣經濟成長率約三．二二％，成長率因基期因素逐季走升，由第一季的一．九一％上升至第四季的四．○二％，成長模式呈現內外皆溫。

中經院示警，今年最大不確定性是川普二．○。中經院院長連賢明指出，各界都在等美國新任總統川普就任後，對關稅和貿易會有何影響，在關稅方面，有四個面向可以觀察，一是時間點，是否如川普所宣稱，一上任就要執行；二是一步到位、還是逐步調整；三是一體適用，還是針對不同國家祭出不同稅率；四是因台灣主要出口產業為資訊科技類，目前這類產品在國際上享有免稅，川普是否將之納入，也是觀察重點。

中經院指出，今年經濟成長率預測值較去年略減，主因基期已高，加上國際經濟的不確定風險增加，其中內需貢獻二．四三個百分點、國外淨需求貢獻○．七九個百分點。

民間消費成長2％ 民間投資約4.71％

民間消費方面，歷經連續三年的高成長後，預估今年成長率約二％，對經濟成長率貢獻○．九六個百分點。國內投資方面，雖然因全球經濟成長走勢、政策不確定干擾而略有遲疑，但在公部門投資成長挹注下，今年國內固定資本形成年增五．一七％，對經濟成長率的貢獻約一．三一個百分點，其中民間投資全年成長率約四．七一％。

進出口方面，美國管制AI（人工智慧）晶片出口，近日提出三級管制措施。中經院認為，台灣雖名列第一級的關鍵盟友，不受管制，但台廠出口至其他管制級別國家的相關產品，可能受到衝擊，然而因AI、高效能運算（HPC）相關產品的全球需求暢旺，預料相關商品的出口仍將蓬勃成長，今年商品與服務的輸出、輸入年增率預測值分別為五．五六％、五．三六％。

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