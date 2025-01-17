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來台首站訪矽品 黃仁勳讚台供鏈助輝達成長

2025/01/17 05:30

輝達創辦人暨執行長黃仁勳16日參訪矽品新廠，與董事長蔡祺文共同為潭科廠揭牌啟用。(記者廖耀東攝）輝達創辦人暨執行長黃仁勳16日參訪矽品新廠，與董事長蔡祺文共同為潭科廠揭牌啟用。(記者廖耀東攝）

〔記者歐素美、蔡淑媛／台中報導〕全球封測龍頭日月光投控旗下的矽品精密潭科廠落成啟用，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳昨出席揭牌。黃仁勳表示，輝達與矽品已合作廿七年，彼此貢獻是十年前的十倍，去年業績更比前年多兩倍，未來雙方合作會更緊密；他並強調，台灣供應鏈非常完善，使得輝達目前量能是兩年前的四倍，這是非常驚人的成長。

黃仁勳昨搭乘私人飛機降落台中國際機場後即直奔矽品潭科廠，與矽品董事長蔡祺文共同為新廠揭牌。黃仁勳說，輝達從與台積電合作開始，矽品就是封測的合作廠商，廿七年來雙方成長為更強大的公司，雙方對彼此的貢獻是十年前的十倍，去年業績更比前年多了兩倍，持續快速成長。

黃仁勳指出，封測技術愈來愈精密複雜，輝達晶片運算是全世界最厲害的，若沒有這麼多優秀團隊及供應商，輝達絕對沒有辦法成長成今天的模樣，期盼雙方持續一起成長。

蔡祺文表示，廿七年前他首次與黃仁勳見面，一路走來提供封裝跟測試服務，現在環境改變，技術愈來愈複雜，將全力以赴，完成黃仁勳交付的使命。矽品潭科廠的建置就是為了滿足輝達加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速RAMP UP階段。

矽品除潭科廠啟用外，彰化二林也擴建新廠，雲林虎尾新廠今年即將裝機，接著斗六廠及后里廠也緊鑼密鼓籌備中。

黃仁勳昨首訪台中，粉絲要求簽名或合影皆來者不拒，晚間前往逢甲夜市，一下車就被數百粉絲包圍，和民眾合照、簽名後，為避免人潮推擠，一度躲進商家，約停留五十分鐘離去，並未品嚐到夜市美食。

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