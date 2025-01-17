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台積電去年純益首破兆 今年資本支出續飆高

2025/01/17 05:30

台積電昨召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家（中）、財務長黃仁昭（右）、法人關係處處長蘇志凱（左）出席。（記者羅沛德攝）台積電昨召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家（中）、財務長黃仁昭（右）、法人關係處處長蘇志凱（左）出席。（記者羅沛德攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電昨舉行法說會，交出亮麗財報與全年展望，去年全年營收與獲利同創新高，每股稅後純益（EPS）四十五．二五元，稅後純益達一兆二四四○．一七億元，成為台股首家純益破兆元的公司，預估今年營收與資本支出將同步再寫新高。

台積電法說會重點（製表整理：記者卓怡君）台積電法說會重點（製表整理：記者卓怡君）

去年營收獲利雙高 EPS 45.25元

台積電預估，受惠AI（人工智慧）需求強勁，以美元計算，今年營收年增達二十％的中位數（約二十五％），未來五年營收CAGR（年複合成長率）接近二十％，來自AI營收自去年起未來五年CAGR將達四十％的中位數（約四十五％）。

今年資本支出上看420億美元 增幅達41％

台積電資本支出向來是焦點，因攸關未來展望與相關供應鏈前景。台積電今年資本支出再飆新高，為因應AI強勁需求，預估今年資本支出為三八○億至四二○億美元，超越市場預估的三五○億美元，更較去年大增二十七．六％至四十一．一％，其中七十％用於先進製程，十％至二十％為特殊製程、十％至二十％用於先進封裝。

Q1營收估減5.5％ 全年成長估25％

台積電預估，今年首季合併營收二五○億至二五八億美元，季減約五．五％，年增三十四．七％，淡季不淡，毛利率約五十七％至五十九％，較上季微幅下降，主因N2費用認列、CoWoS折舊費用增加，至於營業利益率估四十六．五％至四十八．五％。

台積電預估公司長期毛利率五十三％目標不變。外資詢問在先進製程比重增加下，為何毛利率並未持續拉高？台積電財務長黃仁昭說明，毛利率受到多重因素影響，未來五年日本廠與美國廠量產將稀釋二％至三％毛利率，電費上漲影響毛利率至少一％，另N2相關的量產成本以及一些N5設備進一步轉換至三奈米產能等，預計影響毛利率一％，且匯率也會影響毛利率。

台積電去年第四季表現優異，單季獲利創下新高，每股稅後純益十四．四五元，毛利率與營益率同步超標；去年全年營收二兆八九四三．○八億元、年增三十三．九％，毛利率五十六．一％、年增一．七個百分點。

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