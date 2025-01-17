晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

自由日日Shoot》破除生態、港安疑慮 5學者專家挺四接

2025/01/17 05:30

台電就協和更新計畫涉及海洋生態及港口安全等面向，邀請專家學者提出專業見解。左起為海洋大學教授黃俊誠、翁文凱、林泰誠。（記者林菁樺攝）台電就協和更新計畫涉及海洋生態及港口安全等面向，邀請專家學者提出專業見解。左起為海洋大學教授黃俊誠、翁文凱、林泰誠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與四接環評初審今登場，台電昨與五位學者專家共同召開記者會，針對生態環境、操船模擬、港安、航運等疑慮說明。雲科大教授徐啟銘表示，天然氣儲槽不應當成洪水猛獸，且儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，等同於天然屏障；海洋大學教授李孟洲更是肯定三．○版本減輕環境生態衝擊。

李孟洲：3.0版填海退縮一半 減輕生態衝擊

李孟洲提到，從六年前版本到現在新方案，填海造地面積退縮一半，珊瑚覆蓋率降到約六％，對當地九孔、龍蝦、魚類等物種的調查結果，都顯示三．○方案對生態的影響比較小。

有人擔憂天然氣儲槽會爆炸，徐啟銘說，天然氣儲槽在國際上技術已成熟，且儲槽內沒有氧、沒有機會燃燒；而環形空間流滿氮氣也不會燃燒，雙層保護設計越來越好；四接儲槽後方就有小山，已是天然屏障，民眾不必擔心。

海洋大學教授黃俊誠指出，經過六九五次操船模擬，三．○方案未來將增加三道防波堤，三種商船不論漲退潮都能成功靠泊，而LNG操船模擬時雖發生高風險案例，但後續依第三方驗證結論及引水人建議，在拆除西防波堤、加嚴LNG船進港的風速條件為每秒十米條件下，重做操船模擬，高風險案例已降為零。

台電董事長曾文生強調，風速每秒十米條件，「這是台電加嚴」，台電選擇穩當進港模式，還願增加拖船協助進港，安全係數還會提高。

林泰誠：LNG船離峰入港 對營運影響低

海洋大學教授林泰誠說，歐亞等國都有接收站興建於港嘴的案例，目前規劃LNG船占用航道僅約三十分鐘，又於離峰時入港，且一個月只有兩艘LNG船次，對基隆港口的營運影響小；另各類型船舶因應減碳趨勢，燃料改成天然氣，反而創造基隆港轉型的可能性。

海大教授、水工權威翁文凱表示，延長東防波堤四百公尺，更能阻擋東北季風，對港的遮蔽有正面影響；水工模型試驗結果也顯示，東移方案對基隆港碼頭及協和卸收碼頭均符合靠泊要求，對基隆港靜穩度影響非常小。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財