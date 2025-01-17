自由日日Shoot》破除生態、港安疑慮 5學者專家挺四接

台電就協和更新計畫涉及海洋生態及港口安全等面向，邀請專家學者提出專業見解。左起為海洋大學教授黃俊誠、翁文凱、林泰誠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕協和電廠與四接環評初審今登場，台電昨與五位學者專家共同召開記者會，針對生態環境、操船模擬、港安、航運等疑慮說明。雲科大教授徐啟銘表示，天然氣儲槽不應當成洪水猛獸，且儲槽位置與鄰近地區中間隔了一座山，等同於天然屏障；海洋大學教授李孟洲更是肯定三．○版本減輕環境生態衝擊。

李孟洲：3.0版填海退縮一半 減輕生態衝擊

李孟洲提到，從六年前版本到現在新方案，填海造地面積退縮一半，珊瑚覆蓋率降到約六％，對當地九孔、龍蝦、魚類等物種的調查結果，都顯示三．○方案對生態的影響比較小。

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有人擔憂天然氣儲槽會爆炸，徐啟銘說，天然氣儲槽在國際上技術已成熟，且儲槽內沒有氧、沒有機會燃燒；而環形空間流滿氮氣也不會燃燒，雙層保護設計越來越好；四接儲槽後方就有小山，已是天然屏障，民眾不必擔心。

海洋大學教授黃俊誠指出，經過六九五次操船模擬，三．○方案未來將增加三道防波堤，三種商船不論漲退潮都能成功靠泊，而LNG操船模擬時雖發生高風險案例，但後續依第三方驗證結論及引水人建議，在拆除西防波堤、加嚴LNG船進港的風速條件為每秒十米條件下，重做操船模擬，高風險案例已降為零。

台電董事長曾文生強調，風速每秒十米條件，「這是台電加嚴」，台電選擇穩當進港模式，還願增加拖船協助進港，安全係數還會提高。

林泰誠：LNG船離峰入港 對營運影響低

海洋大學教授林泰誠說，歐亞等國都有接收站興建於港嘴的案例，目前規劃LNG船占用航道僅約三十分鐘，又於離峰時入港，且一個月只有兩艘LNG船次，對基隆港口的營運影響小；另各類型船舶因應減碳趨勢，燃料改成天然氣，反而創造基隆港轉型的可能性。

海大教授、水工權威翁文凱表示，延長東防波堤四百公尺，更能阻擋東北季風，對港的遮蔽有正面影響；水工模型試驗結果也顯示，東移方案對基隆港碼頭及協和卸收碼頭均符合靠泊要求，對基隆港靜穩度影響非常小。

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