台積變美積 魏哲家：門都沒有 最先進製程 一定在台先量產

台積電董事長魏哲家昨親自主持法說會表示，今年台積電仍是強勁成長的一年，AI（人工智慧）營收可再倍增，（記者羅沛德攝）

〔記者卓怡君、方韋傑／台北報導〕台積電董事長魏哲家昨親自主持法說會，面對法人關切先進製程赴美議題時強調，最先進製程的量產必須緊跟著研發，一定會是在台灣先量產；他晚間出席台大EMBA百川講堂演說時更直言，外界質疑台積電未來可能成為美積電，但答案是「門都沒有！」美國光是建立四奈米晶圓製程產線就耗費鉅資，若想要建立最新的先進製程產線，所需時間將比台灣多出二倍，「你覺得可能嗎？」

法說會樂觀 AI營收可再倍增

魏哲家說，今年台積電仍是強勁成長的一年，AI（人工智慧）營收可再倍增，CoWoS持續努力擴產中，海外布局也穩定發展，全年美元營收有望年增二十％的中位數（約二十五％）。

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近來CoWoS砍單傳言四起，魏哲家幽默回應，謠言很多，台積電非常努力擴充產能以滿足客戶需求；面對市場傳出AI需求可能下修，他語帶玄機地說，他只希望會上修，正全力擴產中，還補充一句：「這樣暗示夠明顯了嗎？」

魏哲家晚間出席活動又說，現在全球七奈米以下製程晶圓有八成來自台灣，全世界AI晶片一○○％集中台積電，全球市值前五大龍頭企業都是台積電客戶，若沒有台積電，客戶需二到三年時間轉單，這也讓砍單的消息不攻自破，因「二到三年沒有產品，卻可以活，那將是很奇怪的公司」，他說，若世界少了台積電，「當然我的對手會很高興，但高興不了多久，因為世界經濟基本上就會停滯不動了」。

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