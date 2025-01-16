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財經青紅燈》疫情過後不想結婚

2025/01/16 05:30

內政部日前公布最新人口統計速報，2024年首度沒有龍年效應，出生數僅13萬4856人、續創歷史新低。圖為新生兒示意圖。（資料照，業者提供）內政部日前公布最新人口統計速報，2024年首度沒有龍年效應，出生數僅13萬4856人、續創歷史新低。圖為新生兒示意圖。（資料照，業者提供）

內政部日前公布最新人口統計速報，一如預期，去年首度沒有龍年效應，出生數僅13萬4856人、續創歷史新低，只剩出生高峰期「五」、「七」年級生時的1/3；較慶幸的是，去年自然增加雖還是負6.7萬餘人，但未持續創高，「生不如死」沒有持續擴大；只是去年結婚對數一改前二年反彈、又開始反轉向下，不婚不孕趨勢持續惡化。

有統計以來，台灣出生人數最多的一年是1976年的42.5萬人，該年就是龍年；隨後一路走跌到1986、87年的30.9萬、31.4萬人的低點後，隔年1988年的龍年又回升到34.2萬人，之後的2000年及2012年的兩次龍年，也都明顯反彈後再一路走跌。

2024年龍年效應失靈，出生人口續跌到13萬4856人，但僅年減0.53%，顯示若非龍年撐住，以過去幾年出生人口年減約4千到1.5萬人的速度來看，2024年應一舉跌破13萬人大關，緊追韓國、穩居全球出生率倒數第2。

也因出生數沒跌太多、死亡數減少1.92%，台灣自2020年陷入「生不如死（出生數減去死亡數）」困境，算是稍微減輕了壓力，從2022年的負6萬8244人、2023年的負6萬9797人，去年縮減到6萬7251人。

而自2015年後，台灣結婚對數幾乎是一路下滑，到2021年新冠疫情最嚴重時，全年僅剩11.4萬對步入禮堂，而後2022年、2023年因疫情延後結婚等因素，連續二年反彈至12.4萬、12.5萬對，但也不及疫情前13到15萬對水準，去年又跌到12.3萬對，顯見不婚不孕趨勢難逆，反彈只是曇花一現。（高嘉和）

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