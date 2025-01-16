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盤勢分析》觀望台積電法說 外資壓低結算

2025/01/16 05:30

台指期結算加上市場靜候台積電法說會，昨台股加權指數一路走軟，終場收在22514.57點、下跌282.95點，跌破半年線。（示意圖，中央社資料照）台指期結算加上市場靜候台積電法說會，昨台股加權指數一路走軟，終場收在22514.57點、下跌282.95點，跌破半年線。（示意圖，中央社資料照）

儘管美股小漲，不過美國政經局勢波動，以及台指期昨日結算，加上市場靜待台積電（2330）今（16）日法說會，昨日電、金、傳產權值股跌多漲少，加權指數始終在盤下震盪、一路走軟，終場收在22514.57點、下跌282.95點，跌破半年線，成交量3015億元，量能仍冷。

昨日外資賣超295.29億元、投信買超12.24億元、自營商賣超76.82億元，三大法人合計賣超359.87億元；外資台指期淨空單減少3017口，累計外資台指期淨空單減為約3.9萬口。

聯邦投信投資長吳裕良指出，美股在大選後略顯疲態，台股則有多變數，包含輝達（NVIDIA）近日展示的技術短期內難有明顯挹注、美對AI晶片管制收緊，加上台積電法說會將登場，市場觀望氣氛濃，導致台股近期盤整下跌，建議投資人藉機布局中期看好的趨勢股。

保德信投信指出，雖昨日台股再度收低，不過台積電法說將釋出AI、半導體市場展望，加上輝達執行長黃仁勳來台、科技大廠尾牙等題材利多，有利類股輪動，建議逢低分批布局、並汰弱留強。（記者歐宇祥）

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