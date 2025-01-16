晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

百貨一哥》新光三越︰今年營收挺進千億

2025/01/16 05:30

百貨業龍頭新光三越總經理吳昕陽（左）表示，去年新光三越仍衝出956億元營收，年增1.2%，今年全年目標朝千億挺進。（記者楊雅民攝）百貨業龍頭新光三越總經理吳昕陽（左）表示，去年新光三越仍衝出956億元營收，年增1.2%，今年全年目標朝千億挺進。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕百貨業龍頭新光三越總經理吳昕陽表示，去年面臨出國潮、缺工、電價上漲等挑戰，新光三越仍衝出956億元的營收，年增1.2%，今年將持續「悅眾取寵」，打造被信賴的生態圈，年營收朝1000億元目標挺進。

吳昕陽表示，2024年百貨業面臨3大挑戰，包括國人出國旅遊多、缺工問題，以及電費連兩次調漲，漲幅達20%以上，不過出國潮對百貨公司的影響會有一個平衡點，包括匯率、日本商品的價格都在調整；缺工問題則持續與相關單位研擬解決方案。

他認為，台灣藏富於民，民眾的儲蓄率相當高，只需要激發消費者的購買力，對新光三越來說，今年重要的課題是「怎麼對客人好一點」，包括商品面、服務面、環境面與活動面等。

新光三越過去幾年花了很多心思在打造安全、可信賴的生態圈，包含客人、員工、廠商在內的生態圈，目前會員數已達406萬人，未來將強化分眾行銷，會員數可望擴大到700萬人、800萬人。

儘管大環境面臨挑戰，今年全台仍有13個商場會加入營運，包括三井南港Lalaport、大巨蛋商場、統一Dream Plaza、漢神台中洲際購物中心等，新光三越台南南山廣場新商場命名為「台南小北門店」，預計第2季或第3季加入營運。

吳昕陽說，去年對全台灣最大的激勵就是奧運、世界棒球冠軍，奧運的口號是「higher、faster、stronger」，更要「together」，這是新光三越想做的，希望透過新光三越平台，讓廠商、員工、合作夥伴都共同受益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財