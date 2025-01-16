百貨一哥》新光三越︰今年營收挺進千億

百貨業龍頭新光三越總經理吳昕陽（左）表示，去年新光三越仍衝出956億元營收，年增1.2%，今年全年目標朝千億挺進。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕百貨業龍頭新光三越總經理吳昕陽表示，去年面臨出國潮、缺工、電價上漲等挑戰，新光三越仍衝出956億元的營收，年增1.2%，今年將持續「悅眾取寵」，打造被信賴的生態圈，年營收朝1000億元目標挺進。

吳昕陽表示，2024年百貨業面臨3大挑戰，包括國人出國旅遊多、缺工問題，以及電費連兩次調漲，漲幅達20%以上，不過出國潮對百貨公司的影響會有一個平衡點，包括匯率、日本商品的價格都在調整；缺工問題則持續與相關單位研擬解決方案。

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他認為，台灣藏富於民，民眾的儲蓄率相當高，只需要激發消費者的購買力，對新光三越來說，今年重要的課題是「怎麼對客人好一點」，包括商品面、服務面、環境面與活動面等。

新光三越過去幾年花了很多心思在打造安全、可信賴的生態圈，包含客人、員工、廠商在內的生態圈，目前會員數已達406萬人，未來將強化分眾行銷，會員數可望擴大到700萬人、800萬人。

儘管大環境面臨挑戰，今年全台仍有13個商場會加入營運，包括三井南港Lalaport、大巨蛋商場、統一Dream Plaza、漢神台中洲際購物中心等，新光三越台南南山廣場新商場命名為「台南小北門店」，預計第2季或第3季加入營運。

吳昕陽說，去年對全台灣最大的激勵就是奧運、世界棒球冠軍，奧運的口號是「higher、faster、stronger」，更要「together」，這是新光三越想做的，希望透過新光三越平台，讓廠商、員工、合作夥伴都共同受益。

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