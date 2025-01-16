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台灣虎航︰今年營運挑戰180億新高 「股利配好配滿」

2025/01/16 05:30

台虎董事長陳漢銘（左）表示，機票短期沒有看到降價的跡象，看好今年營運會再創高峰。（記者王憶紅攝）台虎董事長陳漢銘（左）表示，機票短期沒有看到降價的跡象，看好今年營運會再創高峰。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）董事長陳漢銘昨日表示，目前航空業最擔心的就是缺飛機、缺人，而台虎目前機隊有15架，年中會引進租機2架，而在年終獎金平均發放12.8個月並加薪4%下，相信員工流動率會低，在人、機俱全，以及隨著各項成本增加及需求強勁、票價短期沒有看到降價的跡象下，今年營運會再創高峰，要衝破天花板；在去年獲利不錯、扣除法定的保留盈餘10%後，股利方面也會「配好配滿」。台虎去年前三季EPS達5.52元。

去年前3季EPS 5.52元

法人指出，台虎2025年航班數將較2024年成長約22%，預估今年營收達180億元，較去年的164.2億元，成長近10%。

陳漢銘說，去年1-11月來台旅客達690萬人次，較2023年成長22.6%，而台虎成長35%，其中日本客來台方面，對比疫情前的2019年，僅約恢復到55%左右，但台虎已經恢復到71%，表現比市場還強，且台虎2023年日籍會員新增1.8萬人、2024年新增3.13萬人，年增75%，截至目前，台虎日籍會員總數已逾10萬人次，成長迅速。

深耕日本 朝向東南亞布局

今年除持續深耕日本外，也會朝向東南亞布局，在日本航點部分，預計在北海道增加帶廣航點，日本東部增加鳥取、神戶，以及九州的大分等航點；東南亞方面，除已取得香港航點外，越南計劃開發芽莊、大叻和胡志明，泰國的清邁、曼谷則正在重新評估與籌備中，預計在適當時機重新推出，馬來西亞也評估吉隆坡和檳城的潛力，希望將航網從東北亞延伸到東南亞，打造更完整的航網。

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