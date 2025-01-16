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宏碁董座陳俊聖︰AI PC甜蜜點提早到來

2025/01/16 05:30

NB大廠宏碁董事長陳俊聖表示，AI PC甜蜜點發生時機將早於今年第3季，AI熱潮將從雲端落地導入邊緣端，這部分就是宏碁的強項。（記者方韋傑攝）NB大廠宏碁董事長陳俊聖表示，AI PC甜蜜點發生時機將早於今年第3季，AI熱潮將從雲端落地導入邊緣端，這部分就是宏碁的強項。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子品牌大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖昨日表示，AI PC甜蜜點發生時機將早於今年第3季，整個AI熱潮將從雲端強化延伸至邊緣端，集團的市場定位將持續從筆電品牌轉型，串聯智慧物聯網（AIoT）領域各項利基型產品，結合全球通路布局以及智慧應用領域，進一步擴張事業版圖。

AI從雲端延伸邊緣端 筆電串接AIoT

陳俊聖觀察，2023年生成式AI獲得市場廣泛關注，此革命性的技術持續進化，後續的重點在於各項應用落地，從伺服器代工的角度來看，台灣原廠委託設計製造供應鏈有很大的優勢，但宏碁的角色不在其中；隨著大語言模型發展成熟，將開始有規模較小的模型導入邊緣端，這部分就是宏碁的強項。

陳俊聖說，目前許多企業級客戶積極運用AI精實內部管理，宏碁手握軟硬整合實力，掌握超過10項新型解決方案的場域驗證專案，未來包括機器人等硬體在內，都會是讓AI邊緣運算發揮功用的重要載具，在AI產業發展的道路上，需要出現新的應用樣態，藉此刺激市場的購買需求。

不只7金虎 多家子公司拚掛牌

陳俊聖強調，在AI飛速躍進的時代，宏碁在智慧物聯網的基礎之上，從PC品牌切入其他利基型3C家電市場，也持續聚焦掌上遊戲機產品，同時強化智慧應用領域的能量，例如旗下宏碁智醫的AI軟體已經導入11個國家、300多個醫療院所，今年的專案數量還會繼續增加。

川普上任 供應鏈重組並在地化

川普2.0時代即將來臨，陳俊聖提到，在新的貿易型態成形之下，供應鏈重組與在地化是電子產業必須面臨的題目，需視整體關稅政策以及區域經濟規模思考、規劃設廠，宏碁在印尼、美國、巴西、哈薩克都已經制定戰略。在集團事業版圖擴張下，除了目前已登興櫃、上市創新板的7家金虎，預期今年還會有多家子公司掛牌、公發，帶領全年能有更好的表現。

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