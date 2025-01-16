散戶失望拋售 中股10年最弱開局

中國散戶今年開年來陸續拋售股票，導致中國股市出現近十年最疲弱的新年開局。圖為2025 年 1 月 2 日，中國上海浦東陸家嘴金融區的一座人行天橋上，電子行情顯示滬深 1000 指數、上證綜指的數據。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，由於對中國經濟政策失望，並對美國總統當選人川普上任後預計實施的新關稅感到擔憂，中國散戶今年開年來陸續拋售股票，導致中國股市出現近十年最疲弱的新年開局，不利北京當局穩定資本市場的努力。

中國去年九月底公布降息、降準、救房市和股市等刺激措施，包括啟動五千億人民幣（下同，台幣二．二五兆元）互換便利工具，為機構投資人購買股票提供資金，也使滬深三○○指數在兩週內大漲四十％。

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但因北京當局遲未公布更多具體的政策，令散戶感到失望，中國股市隨後降溫，今年開年後隨著散戶陸續拋售股票，截至一月十五日滬深三○○指數累計下跌三．五三％，為表現最差的主要股市指數之一；而五千億元互換便利工具迄今也僅使用五百億元，顯示機構投資人心存疑慮。

外資也已撤離中國股市

散戶張建安（音譯）說：「當看到金融機構將資金投入國債和高殖利率股票，就知道他們對經濟的悲觀程度，市場行為是不會騙人的。」外資也已撤離中國股市；高盛表示，全球避險基金在去年刺激措施帶動的反彈期間提高對中國股市的曝險，但很快就平倉，全球多頭基金多半保持觀望。

思睿集團首席經濟學家洪灝指出，川普揚言對中國進口產品徵收六十％關稅，是巨大的不確定來源，「目前市場極度動盪，川普又難預測，因此現在不是入市的好時機。」

此外，根據路透對六十四名經濟學家的調查，他們預測今年中國經濟成長率可能放緩至四．五％，明年將進一步放緩至四．二％，促使北京當局推出新刺激措施，來因應川普新關稅的衝擊。

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