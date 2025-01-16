基隆在地里長挺四接 環團籲辦聽證會

協和電廠所在地的基隆市中山區23位里長召開記者會力挺四接。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧、盧賢秀／綜合報導〕協和電廠第四天然氣接收站（四接），十七日進行第六次環評初審。協和電廠所在地的基隆市中山區二十三位里長昨召開記者會力挺四接，呼籲「協和更新、空氣更新」、「基隆要電、協和要建」；守護外木山行動小組召集人王醒之表示，里民對四接看法與里長未必相同，要求經濟部比照國光石化前例，到當地舉辦行政聽證會，釐清各項爭議。

基隆中山區有二十四個里，昨有二十三位里長在台北召開記者會，表達在地人的心聲，支持協和電廠以氣換油，提供北部充足電力，同時減少空污。

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中山區里長聯誼會會長徐麗玲強調，二○二三年第二次環評審查，許多里長到現場要表達意見，卻因鬧場受阻；反對者打著守護外木山的口號，但「我們才是外木山的原住民，我們說話的權利卻被沒收了」，為避免這次環評又被沒收，所以才站出來開記者會表達在地心聲。

對於外界質疑台電「綁架」里長，徐麗玲強調，「只因為在電廠前集合接送，就變成綁架，根本是看到黑影就開槍」。她說，里長們是自發性來台北，租車費用是聯誼會支付。

王醒之指出，四接儲槽一五○○公尺範圍內，有協和里等五個里、德和國小、中山高中、中華國小及海軍威海營區；二○○○公尺內還有居仁里等四里、經國管理暨健康學院附設進修學院、中山國小及內木山營區。萬一儲槽發生重大事故，這些居民及設施等應變計畫為何？安全是里民更在意的問題，有必要在環評階段說清楚。

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