2千億撥補若全砍 台電僅剩漲電價或舉債可選

經濟部次長連錦漳表示，期盼立法院支持台電撥補預算，假設撥補全落空，挽救台電財務的手段，恐怕只剩下漲價及舉債。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕在野黨已揚言要全數刪除台電去年追加千億元預算與今年度電價撥補千億元。經濟部次長連錦漳昨表示，期盼立法院支持台電撥補預算，假設撥補全落空，挽救台電財務的手段，恐怕只剩下漲價及舉債。

立法院經濟、財政聯席委員會昨聯席審查產業創新條例，立委關切台電追加預算及今年度撥補預算共兩千億元，若遭在野黨抵制全數刪除，台電財務困境如何解決？是要調漲電價還是要舉債？

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連錦漳坦言，調漲電價與舉債都會是研議方向，但將縝密思考盤點，台電負債率已推至超過九成，就算要舉債，能運用的空間也所剩無幾，但電價調漲影響民生產業層面甚大、甚深，仍要慎重研議。

那台電會不會倒？連錦漳強調，絕對不能讓台電倒，台電已提財務改善計畫，包括對燃料成本進行調整，另包括提升行政效率、資產重整等，經濟部也會觀察美國總統川普上任後，其重石化政策，看美國輸出石油燃料後，國際能源價格可否進一步下降。

另針對春節前傳出水價大漲四成的風聲，連錦漳表示，不論水價或電價調整都要由審議委員會決定，即便要調整，也會通盤考量國內整體經濟及民生消費，「不會貿然調整」，一定會深思熟慮，「不是說討論就一定是會調整」。

連錦漳說，部分媒體傳出水價大漲的風聲是有點會造成民眾「人心惶惶」，經濟部已即時澄清目前沒有漲價的規劃。

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