矽品搶頭香 黃仁勳今赴潭科新廠揭牌

封測大廠矽品將於今（16）日下午四點邀請輝達創辦人暨執行長黃仁勳參訪位於潭子產業園區的潭科廠。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測龍頭日月光投控旗下封測大廠矽品將於今（十六）日下午四點邀請輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳參訪位於潭子產業園區的潭科廠，他將與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，這也是黃仁勳這趟來台吃尾牙的首個公開行程，展現雙方密切合作的關係，共創人工智慧（AI）晶片的新時代。

黃仁勳這次來台主要是參加輝達台灣分公司十七日尾牙活動。市場傳出，黃仁勳今日上午將先率研發團隊拜訪台積電董事長暨總裁魏哲家，但台積電向來不評論客戶消息，加上台積電今召開法說會處於緘默期，不回應外界傳言。黃仁勳與台積電創辦人張忠謀夫婦交情好，黃每次來台都會安排時間與張忠謀夫婦吃飯。

請繼續往下閱讀...

業界還傳出，黃仁勳也安排週六中午於台北宴請重要供應商；有供應商老闆證實受到邀請。

加入台積協力供應商 傳矽品獲認證Q2量產

因應AI對先進封裝CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）強勁需求，台積電今年大幅擴充CoWoS產能，但短時間內無法滿足需求，在黃仁勳欽點下，矽品加入台積電後段oS委外的協力供應商行列，業界傳出，矽品製程已獲認證，最快今年第二季量產。

台積電今日下午召開法說會，昨股價走跌收一○六五元，外資擴大賣超達一．一六萬張，是連七賣。市場傳出輝達下修對台積電CoWoS的需求，美系外資最新報告指出，由於超微、博通等客戶釋出部分CoWoS-S（使用矽中介層）產能，輝達承接釋出產能，並要求台積電將CoWoS-S轉換為性能符合自家產品的CoWoS-L（使用LSI晶片中介層），預期CoWoS產能總需求並沒變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法