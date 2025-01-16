拿民眾開刀 藍喊刪百億節能家電補助

節能家電補貼預算若刪除影響

每台3千元汰換補貼將斷炊

電器公會︰消費者、業者、節能三輸

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院審查今年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆提案刪除「節能家電汰換補助」相關預算近一百億元，今年超過兩百萬台家電補助額度恐斷炊；電器公會全聯會理事長廖全平直言，若沒有三千元家電汰換補貼誘因，不僅影響家電業銷售，更可能引發消費者怒火，盼立委慎思。

經濟部推動住宅家電汰舊換新節能補助，「一級能效」產品每台有三千元補助，若加上貨物稅減徵，每台最高補助五千元。節能家電補助預算來自行政院國庫撥補的石油基金；賴士葆提案，因考量綠能公司推廣種電近年獲利豐碩，政府不宜過多補貼，經費可予精簡，以節約公帑支出，提案刪減一百億元。

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兩次補助 省電19.3億度

廖全平指出，總統賴清德上任後，推廣深度節能政策，節能家電汰舊換新計畫不可斷炊，因此爭取今、明兩年可延續，合計預算一三六億元，補助四○八萬台冰箱、冷氣機。他說，過去兩次執行節能家電補助大約有近三二三萬台冰箱、冷氣，省電高達十九．三億度；台灣冰箱、冷氣使用十年以上台數預估還有七三○萬台，若汰換成一級能效可省電四十五％。

廖全平強調，節能家電補助加上貨物稅減免優惠，除了民眾可節電而省荷包，也有助國內經濟發展；若立法院刪除高達百億元預算，除了衝擊相關產業外，也會引起民眾怒火，「砍這個（預算）沒有意義」。

經濟部今年在國庫撥補石油基金部分編列約一○六．六億元，將執行節能家電汰換、家戶光電屋頂計畫等；節能家電補助預算含去年追加，共有兩筆、九十六億元；另十．六億元是剛推動的家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，獎勵每瓩三千元，每案最高三十萬元。

若砍掉百億元預算，二大政策可用預算剩不到七億元，不僅去年已補貼的八十九萬台家電預算得補足，今年二○四萬台影響更大、將面臨斷炊。

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