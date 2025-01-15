晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

仁寶AI轉型見成效 董座：絕不缺席GTC

2025/01/15 05:30

仁寶董事長陳瑞聰（左）、總經理Anthony Peter Bonadero（右） 共同展示旗下AI伺服器。 （記者方韋傑攝）仁寶董事長陳瑞聰（左）、總經理Anthony Peter Bonadero（右） 共同展示旗下AI伺服器。 （記者方韋傑攝）

AI機種業績貢獻 2%增至20%

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠仁寶（2324）今年定調在既有的PC產品線強化AI機種能量，同時擴大非PC領域營收，包含伺服器、車用電子與5G通訊。預計今年伺服器業務當中，AI機種的業績貢獻將從去年的2%提升至15%至20%，後續除了與歐洲二、三線雲端服務供應商客戶接洽，也將專注於美國市場，目標打入一線美系客戶的供應體系。

目標打入一線美系供應體系

仁寶昨舉辦集團旺年會，董事長陳瑞聰表示，集團去年展開為期3年的轉型工作，短時間內已開始浮現綜效，儘管2024年營收些微下滑，但已脫離以往「毛三到四」的局面，並把AI導入內部營運管理、產品與其他延伸應用，今年的輝達GTC（頂尖人工智慧）大會，「我們絕對不會缺席」。

仁寶總經理Bonadero指出，今年PC產業可望看到商用機種需求回溫，由於微軟將在今年第4季結束支援Windows 10，預計能帶動Chromebook的汰換需求。同時，高通架構的AI PC出貨量也將提升，預估2026年可能有40%至60%的PC具備AI功能，除了導入作業系統，也包括數以千計的AI應用程式。

Bonadero提到，在非PC領域，儘管消費性電子的市場需求仍然保守，但是伺服器、5G、車用電子將成為仁寶重要的成長支柱。目前的5G模組與相關設備的業務表現良好，今年的營收貢獻將有2至3倍的增長，車用電子也已打入一級供應體系。伺服器業務方面也取得了顯著的進展，包括打進輝達MGX平台並繼續深化合作，未來有機會斬獲L10、L11業務。

迎接川普2.0 擴廠優先北美

Bonadero說，仁寶需要透過短、中、長期的視角進行規劃，為多舛的地緣政治、川普2.0時代準備好更加靈活的應對能力，未來若有需要增設伺服器產線，北美會是合適的選擇，並以美國德州為優先的考量，主要原因在於當地電力基礎設施相當完備，「我們會繼續評估，目前尚未做出最終決定。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財