仁寶AI轉型見成效 董座：絕不缺席GTC

仁寶董事長陳瑞聰（左）、總經理Anthony Peter Bonadero（右） 共同展示旗下AI伺服器。 （記者方韋傑攝）

AI機種業績貢獻 2%增至20%

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠仁寶（2324）今年定調在既有的PC產品線強化AI機種能量，同時擴大非PC領域營收，包含伺服器、車用電子與5G通訊。預計今年伺服器業務當中，AI機種的業績貢獻將從去年的2%提升至15%至20%，後續除了與歐洲二、三線雲端服務供應商客戶接洽，也將專注於美國市場，目標打入一線美系客戶的供應體系。

目標打入一線美系供應體系

仁寶昨舉辦集團旺年會，董事長陳瑞聰表示，集團去年展開為期3年的轉型工作，短時間內已開始浮現綜效，儘管2024年營收些微下滑，但已脫離以往「毛三到四」的局面，並把AI導入內部營運管理、產品與其他延伸應用，今年的輝達GTC（頂尖人工智慧）大會，「我們絕對不會缺席」。

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仁寶總經理Bonadero指出，今年PC產業可望看到商用機種需求回溫，由於微軟將在今年第4季結束支援Windows 10，預計能帶動Chromebook的汰換需求。同時，高通架構的AI PC出貨量也將提升，預估2026年可能有40%至60%的PC具備AI功能，除了導入作業系統，也包括數以千計的AI應用程式。

Bonadero提到，在非PC領域，儘管消費性電子的市場需求仍然保守，但是伺服器、5G、車用電子將成為仁寶重要的成長支柱。目前的5G模組與相關設備的業務表現良好，今年的營收貢獻將有2至3倍的增長，車用電子也已打入一級供應體系。伺服器業務方面也取得了顯著的進展，包括打進輝達MGX平台並繼續深化合作，未來有機會斬獲L10、L11業務。

迎接川普2.0 擴廠優先北美

Bonadero說，仁寶需要透過短、中、長期的視角進行規劃，為多舛的地緣政治、川普2.0時代準備好更加靈活的應對能力，未來若有需要增設伺服器產線，北美會是合適的選擇，並以美國德州為優先的考量，主要原因在於當地電力基礎設施相當完備，「我們會繼續評估，目前尚未做出最終決定。」

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